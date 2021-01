MVGM o pierwszym roku działalności w Polsce. W planach dalsze inwestycje w PRS

Zmiany na stanowisku dyrektora zarządzającego, wdrożenie regulacji i strategii związanych z COVID-19 w kilkudziesięciu budynkach, nowe mandaty zarządcze, rozwój portfolio usług i przygotowanie do debiutu na instytucjonalnym rynku mieszkań na wynajem - tak w dużym skrócie wyglądał pierwszy rok MVGM w sektorze nieruchomości w Polsce.

MVGM specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami w Europie. Firma działa aktualnie w 10 krajach, gdzie zatrudnia ponad 1600 osób odpowiadających za portfolio liczące 18,5 mln mkw. W Polsce MVGM zadebiutowało w grudniu 2019 r.

- Aktualnie nasz zespół zarządza portfelem o powierzchni ponad 1,3 mln mkw. w ramach obiektów biurowych, handlowych i magazynowych, należących do 25 klientów, między innymi IMMOFINANZ, PKO TFI, AEW, INVEL, DEKA Immobilien, Savills Investment Management, Sharow Capital, Hansainvest czy WP Carey. Ponadto, wspólnie z z Łukaszem Mazurczakiem, blisko współpracujemy z zarządem firmy w Europie oraz lokalnymi dyrektorami, co wzmacnia wymianę wiedzy i najlepszych praktyk z europejskiego rynku property management. Tak bliska współpraca to podstawa sukcesu MVGM na europejskich rynkach, zwłaszcza w tak trudnym momencie, kiedy cała branża nieruchomości zmaga się ze skutkami pandemii - wyjaśnia Agnieszka Nowak, dyrektor zarządzająca, MVGM.

Zmiany na szczycie MVGM i przygotowanie do debiutu

W połowie września stanowiska Dyrektorów Zarządzających objęli Agnieszka Nowak i Łukasz Mazurczak, po tym jak Virginie de Baere wróciła do rodzinnej Belgii, gdzie została mianowana dyrektorem zarządzającym lokalnego oddziału MVGM.

- Decyzja, aby zespół zarządczy tworzyły osoby z wewnątrz firmy, pomogła w utrzymaniu ciągłości biznesowej i kontynuowaniu realizacji naszej strategii bez żadnych zakłóceń. Jeden z głównych celów, który przed nami stoi to, obok rozwoju biznesu i relacji z polskimi klientami, przygotowanie firmy do ekspansji i rozwoju w segmencie mieszkań na wynajem. W związku z tym koncentrujemy się również na rozbudowie naszego polskiego zespołu oraz pracujemy nad stworzeniem platformy online dedykowanej zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi. Nasza decyzja o tym, aby wejść na rynek PRS, to odpowiedź na dywersyfikację sektora nieruchomości w Polsce - dodaje Łukasz Mazurczak, dyrektor zarządzający, MVGM.

MVGM swoją specjalizację w segmencie instytucjonalnego wynajmu mieszkań buduje już od przeszło 20 lat. W Polsce ta część rynku nieruchomości dopiero raczkuje, jednak rosnący popyt na usługi funduszy aktywnych na rynku PRS w naturalny sposób buduje zapotrzebowanie na współpracę z firmami specjalizującymi się w zarządzaniu nieruchomościami.