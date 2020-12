MVGM szykuje się na nowy boom na rynku najmu mieszkań

Debiut na rynku mieszkaniowym to naturalny krok na ścieżce rozwoju MVGM w Polsce. Jednym z powodów jest aktualna sytuacja w sektorze, która sprzyja wzrostowi segmentu najmu instytucjonalnego.

- Banki wprowadziły obostrzenia dotyczące udzielania kredytów hipotecznych, co kieruje uwagę konsumentów w stronę mieszkań na wynajem. Ponadto, szeroko pojęta niepewność sprawia, że wielu Polaków woli nie zaciągać w tym momencie wieloletnich zobowiązań finansowych. Polscy konsumenci coraz bardziej zaczynają dostrzegać zalety wynajmu mieszkań i związanej z tym elastyczności, a to napędza popyt na usługi funduszy działających na rynku PRS. Wchodząc w ten sektor będziemy bazować na ponad 20-letnim doświadczeniu MVGM w segmencie mieszkań na wynajem, które nasza firma zdobywała między innymi na rynku holenderskim i niemieckim. Mamy nadzieję, że nasz innowacyjny i mocny know-how w tym obszarze będzie nie tylko ważnym wsparciem dla inwestorów wchodzących do Polski oraz funduszy, które są już u nas obecne, ale też pomoże ustanowić wysokie standardy w tym segmencie nieruchomości - mówi Agnieszka Nowak, dyrektor zarządzająca MVGM w Polsce.

Sektor na drodze do profesjonalizacji

Jak szacuje JLL, do 2018 co roku zakupy mieszkań przez fundusze nie były większe niż 150 mln euro, by w 2019 przekroczyć pułap 250 mln euro, a licząc razem z transakcjami na rynku domów studenckich – ponad 350 mln euro.

- Polska jako największa gospodarka regionu ma pewne unikalne cechy, które zapewniają jej przewagę teraz i w przyszłości. Mamy silne ośrodki miejskie, które są w stanie konkurować ze stolicą. Dzięki temu nasz rynek jest zbilansowany, spójny i bezpiecznie zdywersyfikowany. Dotyczy to zarówno sektora biur, magazynów, jak i mieszkań. Jeśli dodać do tego bardzo dobre warunki inwestycyjne, możemy spodziewać się, że inwestorzy będą poszukiwać alternatywnych opcji lokowania swojego kapitału, takich jak inwestycje pod wynajem. Mam tutaj na myśli skalę tysiąca i więcej mieszkań w ramach jednego projektu. To tworzy konieczność współpracy z firmami, które są w stanie sprawnie promować, wynajmować i zarządzać nieruchomością i zaoferować tzw. wartość dodaną. Uruchomienie nowych usług w ramach naszego portfela planujemy nawet w pierwszym kwartale 2021 roku. Aktualnie definiujemy funkcje i kompetencje niezbędne do sprawnego zarządzania autorską platformą MVGM dedykowaną instytucjonalnemu wynajmowi mieszkań - mówi Łukasz Mazurczak, dyrektor zarządzający MVGM w Polsce.