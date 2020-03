Mzuri rewitalizuje kamienicę w Łodzi, a w niej mieszkania na wynajem

Czterokondygnacyjna kamienica z okresu międzywojennego przy ulicy Łagiewnickiej 96A w Łodzi zyska nowe życie. Budynek przechodzi generalny remont budowlany i instalacyjny. - Będzie to niemal całkowicie nowy budynek - podkreślił Artur Kaźmierczak, członek zarządu Mzuri Investments.

Łódzka kamienica o powierzchni zabudowy 240 mkw i 443 mkw powierzchni mieszkalnej przechodzi generalny remont. Inwestor firma Mzuri zapowiada wymianę wszystkich stropów drewnianych na ceramiczne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dachu. Budynek zyska też centralne ogrzewanie oraz instalację wodno-kanalizacyjną.

Inwestycja zakończy się w pierwszym kwartale 2021 roku.

Budynek zlokalizowany jest w zielonej dzielnicy, stale zyskującej na atrakcyjności dzięki dużemu dostępowi do terenów rekreacyjnych oraz coraz większej liczby miejsc i wydarzeń kulturalnych. Miejsce jest także dobrze skomunikowane z resztą miasta.

- Wybraliśmy Łódź, ze względu na to, że inwestycje w nieruchomości zwyczajnie się tutaj opłacają, zaś miasto dobrze współpracuje z inwestorami. Miasto ma najwyższą w kraju dynamikę wzrostu czynszów najmu +23,5 proc. i ogromną dynamikę wzrostu cen mieszkań +38,8 proc. (w okresie od 2017 roku do 2019 roku) na rynku wtórnym. Niebagatelne znaczenie ma fakt, że znamy Łódź doskonale - to tutaj zatrudniamy najwięcej osób i zarządzamy najmem ponad 1000 mieszkań, odnowiliśmy też tutaj kilka kamienic. Klienci, którzy zdecydują się kupić mieszkanie na wynajem uzyskają powyżej 6 proc. zwrotu z inwestycji rocznie po wszystkich istotnych kosztach, w tym po kosztach zarządzania - podkreśla Artur Kaźmierczak.

Grupa Mzuri odnowiła już w Łodzi m.in. kamienice przy ul. Pabianickiej 35 i Targowej 55 i częściowo przy ul. Senatorskiej 10. Trwają też remonty budynków przy ul. Żeromskiego 17 i Kilińskiego 42.