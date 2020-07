Mzuri rozpoczyna współpracę ze start-upem fintechowym simpl.rent

Mzuri nawiązało współpracę z polsko-brytyjskim start-upem fintechowym. Simpl.rent to pierwsza w Polsce platforma online weryfikująca tożsamość oraz historię i wiarygodność finansową potencjalnych najemców przed podpisaniem umowy. Serwis jest dedykowany zarówno agencjom nieruchomości, jak i użytkownikom indywidualnym.

Dzięki simpl.rent właściciel nieruchomości, zarządca lub agencja nieruchomości mogą upewnić się przed podpisaniem umowy czy najemca jest tym, za kogo się podaje, czy jego historia płatności jest wiarygodna oraz czy jego zarobki, w porównaniu do wysokości czynszu danego mieszkania, są odpowiednie. Efektem weryfikacji jest raport wskazujący rekomendację pozytywną lub negatywną do sprawdzanych obszarów. Osoba poszukująca mieszkania ma pewność, że jej dane są bezpieczne i rzetelnie weryfikowane, cały proces odbywa się online, bez konieczności spotkania bezpośredniego, a wynajmujący nie ma wglądu do danych wrażliwych, np. wysokości zarobków. Proces weryfikacji, od momentu otrzymania linku weryfikacyjnego, trwa mniej, niż 20 minut. Dane finansowe są weryfikowane w oparciu o bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz dwóch biur informacji gospodarczych - BIG InfoMonitor i ERIF.

- Jesteśmy pierwszą platformą on-line w Polsce, która pozwala na pełną weryfikację finansową najemców mieszkań. Wprowadzamy w ten sposób nowy standard na rynku. Przyczynimy się do jego digitalizacji, dzięki czemu uprościmy cały proces i sprawimy, że będzie transparentny oraz bezpieczny dla obu stron. Pomysł na stworzenie simpl.rent wziął się ze znajomości rozwiązań, które funkcjonują z powodzeniem w Wielkiej Brytanii, a w Polsce, dużym rynku europejskim, do tej pory ich nie było. Weryfikacja nie była prowadzona albo odbywała się “ręcznie” i angażowała czas agentów oraz najemców - tłumaczy Piotr Pajda, prezes simpl.rent.

Rozwiązanie doceniła firma Mzuri, która zarządza ok. 6 tys. mieszkaniami i już niebawem wdroży standard weryfikacji simpl.rent we wszystkich swoich transakcjach najmu.

- Cieszymy się, że simpl.rent wprowadza ustandaryzowany proces weryfikacji najemców dostępny dla każdego i w następnych tygodniach rozpoczniemy korzystanie z jego udogodnień. Jesteśmy liderem wśród zarządców mieszkań na wynajem i biorąc pod uwagę skalę naszego biznesu, optymalizacja czasu naszych specjalistów jest dla nas kluczowa. Istotne jest też, że simpl.rent dodatkowo zabezpiecza w naszym imieniu proces przetwarzania wrażliwych danych osobowych najemców - mówi Maria Dąbrowska, wiceprezes zarządu ds. najmu w Mzuri.

- Dzięki skali biznesu Mzuri od samego początku mamy możliwość pracy na dużej liczbie mieszkań, dzięki czemu możemy skupić się na dalszym rozwoju naszego produktu. Chcemy z naszym rozwiązaniem dotrzeć do każdego kto wynajmuje mieszkanie, bez względu na to czy jest agentem nieruchomości, czy osobą wynajmującą jeden pokój - podkreśla Piotr Pajda.