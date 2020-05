Mzuri wprowadza usługę rent poolingu dla właścicieli mieszkań na wynajem

W ramach umowy z Mzuri, właściciele mieszkań mogą przystąpić do puli mieszkań, w ramach której otrzymają blisko 100 proc.-ową pewność przychodu. Na czym ona polega? Gdy wszystkie mieszkania w puli są wynajęte, czynsz za najem wynosi 100 proc., czyli każdy właściciel dostanie 100 proc. czynszu za swoje mieszkanie. Czynsze są ustalane adekwatnie do wielkości, lokalizacji oraz standardu mieszkania. Gdy w puli mieszkań zostaną odnotowane pustostany stanowiące w danym miesiącu np. 2 proc., czynsz zostanie pomniejszony o tę wartość dla wszystkich właścicieli mieszkań. Osoby, które wynajmują np. 2 mieszkania, a jedno z nich pozostanie bez nowych lokatorów, mogą spodziewać się jedynie 2-procentowego spadku dochodu.

W puli mieszkań rozliczany będzie jedynie czynsz za wynajem. Wszystkie pozostałe koszty obciążają każdego z właścicieli indywidualnie – np. opłaty do administracji czy koszty wymiany sprzętu. Wszystkie mieszkania uczestniczące w puli pozostaną oczywiście indywidualną własnością poszczególnych właścicieli.



Normą jest to, że jeśli ktoś posiada 1 mieszkanie na wynajem, to przy wyprowadzce jedynego najemcy, jego przychody z najmu spadną do zera. Posiadając 2 mieszkania – przychody spadną do 50 proc., przy 3 – do 66,6 proc., przy 5 – do 80 proc., przy 10 – do 90 proc., a przy 100 – jedynie do 99 proc.. To jest ewidentny przykład działania „magii dużych liczb”. Im więcej mieszkań w puli, tym ryzyko pustostanów bardziej spada. Pule mieszkań zarządzanych przez Mzuri będą liczyć setki lub więcej jednostek i stąd swoista „gwarancja” czynszów najmu.

Korzyści płynące z połączenia sił



Rent pooling to racjonalne podejście do wynajmu mieszkań w epoce post-COVID19. Nie tylko zapewnia wyeliminowanie zagrożenia otrzymania zerowych przychodów z najmu, ale również zmniejszenie ryzyka pustostanów. Warto podkreślić, ze to szczególny rodzaj zabezpieczenia dla korzystających z kredytów hipotecznych, którzy raty muszą opłacać co miesiąc, bez względu na to, czy nieruchomość jest wynajęta, czy też nie. Ponadto, korzystający z rent pooling mają do dyspozycji opiekę Mzuri zapewniającą zarządzanie, działania promocyjne oraz anty-pustostanowe.



- Poprzez wprowadzenie rent pooling pragniemy, by nasi partnerzy czuli się bezpieczni. Zależy nam na tym, by właściciele mieszkań podejmowali racjonalne, a nie emocjonalne decyzje w czasach, w których trudno o stabilność rynku. Stworzony przez nas system jest trwały i klarowny. Właściciele mieszkań mają podgląd, ile mieszkań w puli jest wynajętych. Nasi klienci wiedzą, że dokładamy wszelkich starań, by odsetek pustostanów był zerowy. Jesteśmy pionierami w zarządzaniu mieszkaniami pod wynajem, dlatego czujemy się odpowiedzialni za zachowanie stworzonych przez nas standardów najmu - podsumowuje Sławek Muturi, założyciel Grupy Mzuri.