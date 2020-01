Na najmie tracą tylko właściciele dużych mieszkań w Warszawie i Łodzi

W 2019 r. na rynek najmu trafiło mnóstwo nowych mieszkań. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w ubiegłym roku internecie zamieszczono 282 tys. ogłoszeń o wynajmie, czyli aż o 58 proc. więcej niż w 2018 r. Koszty najmu w IV kw. 2019 r. były o 5 proc. wyższe niż przed rokiem. Ponieważ ceny lokali wzrosły mocniej, to rentowność inwestycji w mieszkanie na wynajem nieco spadła, ale wciąż jest bardzo atrakcyjna – średnio jest to niecałe 7 proc. brutto rocznie

Stawki najmu powoli rosną

Wysyp ogłoszeń dotyczących wynajmu mieszkań nie spowodował spadku stawek. Wręcz przeciwnie, były one o 5 proc. wyższe niż w porównaniu z IV kw. 2018 r. Największe wzrosty miały miejsce w segmencie małych mieszkań (o 7,5 proc.). W przypadku lokali średniej wielkości (35-60 mkw.), koszty najmu wzrosły o niecałe 4 proc., a dużych (powyżej 60 mkw.) o niecałe 5 proc. Rekordzistą jest Lublin, w którym najem lokalu do 35 mkw zdrożał aż o 25 proc. Warto jednak dodać, że dotyczy to cen zamieszczanych w internetowych ogłoszeniach, a nie trwających umów najmu. Spadek kosztu najmu zaobserwowaliśmy jedynie w przypadku dużych mieszkań w Łodzi (-5 proc.) i Warszawie (-1 proc.).

Najwyższe zyski przynoszą małe mieszkania

Wyższe stawki za najem poprawiły rentowność inwestycji, ale tylko dla mieszkań, które wcześniej zostały kupione. W przypadku nowych inwestycji, duże znaczenie ma cena zakupu, a ta zwykle wzrosła znacznie bardziej niż stawka najmu. W rezultacie średnia rentowność nieco spadła i wynosi niecałe 7% brutto, przy założeniu, że mieszkanie jest zamieszkałe przez 12 miesięcy w roku. Oczywiście w praktyce zyskowność jest bardzo różna, w zależności od wielkości mieszkania czy miasta. Najwyższe zyski przynoszą małe lokale, średnio niecałe 8 proc. brutto rocznie. Te średniej wielkości dają rentowność na poziomie niecałych 7 proc., a duże pozwalają zarobić 6 proc. Jeśli chodzi o konkretne miasta, to najwyższe zyski, wynoszące ok. 10 proc. rocznie, można uzyskać kupując kawalerkę w Częstochowie lub Sosnowcu.



Sposobem na podwyższenie rentowności mieszkań w miastach turystycznych, szczególnie tych nadmorskich, może być model mieszany. Mieszkanie jest wynajmowane na doby w sezonie turystycznym, a przez resztę roku stosowany jest najem długoterminowy.

Koszt najmu jest o średnio 18 proc. wyższy niż rata kredytu

Z punku widzenia osoby, która szuka mieszkania na wynajem najistotniejsze są oczywiście konkretne stawki. Najdrożej jest w Warszawie, gdzie za mieszkanie o powierzchni 70 mkw. trzeba zapłacić ok. 3 609 zł, za 50-cio metrowe 2850 zł, a 35-cio metrowe 2425 zł. Najtaniej, wśród badanych przez nas miast, jest w Sosnowcu, gdzie najem małego mieszkania kosztuje 1220 zł, a średniej wielkości 1429 zł. Należy jednak dodać, że są to stawki bez opłat licznikowych i administracyjnych. W porównaniu z ratą kredytu najem jest średnio o 18 proc. proc.droższy. Rekordzistami są Częstochowa i Lublin, gdzie najmując kawalarkę, co miesiąc będziemy płacili o ok. 700 zł więcej niż wynosi rata kredytu za podobne mieszkanie.