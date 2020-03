Na Strzeszynie - kolejny etap osiedla Poznańskiego TBS

Po sukcesie, jakim okazał się pierwszy etap programu "Najem z dojściem do własności" Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przygotowuje kolejną odsłonę inwestycji zlokalizowanej na Strzeszynie - czytamy na epoznan.pl

Najnowszy etap to 4 nowoczesne budynki z windami, przestronnymi balkonami, a w przypadku mieszkań parterowych - ogródkami. Tak jak w przypadku pozostałych inwestycji PTBS, mieszkania na Strzeszynie będą oddawane w standardzie "pod klucz" - w pełni gotowe do umeblowania i zamieszkania.

Inwestor realizuje osiedle etapami. W pierwszym, oddanym w marcu 2019 r. powstało 71 mieszkań w systemie klasycznego najmu TBS, oraz 291 mieszkań w programie "Najem z dojściem do własności" oddanych we wrześniu. W kolejnym etapie planowane jest 180 mieszkań w programie "Najem z dojściem do własności". Docelowo inwestor w tej lokalizacji planuje budowę blisko 1100 mieszkań.