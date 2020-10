Najem krótkoterminowy podnosi ceny mieszkań

Walka z wynajmowaniem mieszkań na krótki termin, która niedawno trafiła nawet na wokandę TSUE jest w Polsce wciąż niszowym biznesem. Chodzi o wynajem mieszkań na doby, co ma być alternatywą dla hoteli. Daje to szanse właścicielom nieruchomości do zarobienia pieniędzy na turystach, pozwala efektywniej wykorzystywać zasoby istniejących nieruchomości, może pobudzać ruch turystyczny i gospodarkę.

Zdaniem Bartosza Turka, analityka HRE Investment, lista skutków negatywnych najmu krótkoterminowego także nie jest krótka. Ciągłe zmiany lokatorów, hałas, zniszczenia czy nawet obficie zakrapiane nocne imprezy, to rzeczy, na które szczególnie narzekają osoby mieszkające po sąsiedzku lokali wynajmowanych na doby. Do tego napływ turystów z czasem może zmieniać profil sklepów i punktów usługowych w okolicy – zamiast salonów fryzjerskich czy sklepów spożywczych powstają restauracje i kawiarnie. Gdyby tego było mało, to badania naukowe sugerują, że wzrost popularności wynajmu na doby prowadzi w okolicy do wzrostu cen mieszkań i stawek za wynajem. To wszystko skutkuje powolnym odpływem rdzennych mieszkańców w dzielnicach szczególnie narażonych na wzrost skali działalności takich portali jak Airbnb - sugerują badania.

Wynajem na doby podnosi ceny w okolicy

Jak podaje analityk, jeszcze w 2016 roku Vincent van der Bijl z Uniwersytetu w Amsterdamie oszacował, że dochodzi do wzrostu cen mieszkań o około 0,42 proc. na każde 15 tysięcy transakcji wynajmu zawartych dzięki Airbnb w ciągu roku, ale muszę być one w promieniu kilometra od badanej nieruchomości.

Bartosz Turek jako przykład podaje inne badanie, do datowane na 2018 rok ze Stanów Zjednoczonych (Barron, Kung, Proserpio), które pokazuje, że przyrost ofert najmu krótkoterminowego o 1 proc. powoduje, że stawki za wynajem rosną o 0,018 proc., a ceny mieszkań o 0,026 proc. Przekładając to na bardziej ludzki język amerykanie udowodnili, że jeśli podwaja się liczba ofert mieszkań poznaczonych na krótkoterminowy wynajem, to najem tradycyjny drożeje przeciętnie o 1,8 proc., a zakup mieszkań staje się o 2,6 proc. droższy.

