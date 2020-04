Najem krótkoterminowy w dobie kryzysu. Condohotele, aparthotele, apartamenty z gwarantowaną stopą zwrotu

Co stanie się z apartamentami z tzw. gwarancją stopy zwrotu w dobie pandemii COVID-19 i zakazu przemieszczania się? W dobie kryzysu słychać krytyczne głosy inwestorów wobec niektórych operatorów. Jednym z przykładów trudnej sytuacji na rynku są condo- czy aparthotele, które do momentu kryzysu były uważane przez znaczącą część polskich inwestorów jako tzw. bezpieczna inwestycja

Podczas Kongresu 590 w październiku zeszłego roku Witold Bańka, minister sportu i turystyki, podkreślił, że z danych za pierwsze półrocze 2019 r. wynikało, że Polskę odwiedzi ponad 20 mln turystów, czyli nieco więcej niż w 2018 roku. Dodał również, że w pierwszej połowie 2019 r. turyści z zagranicy zostawili w kraju 35 mld zł. Według danych ministerstwa branża turystyczna stanowiła w 2019 roku ok. 6 proc. polskiego PKB, w której pracowało na ten moment ponad 700 tys. ludzi. Dla porównania w 2018 roku wpływy z turystyki wyniosły ponad 124 mld zł i było to o 22 mld zł więcej niż w 2015 roku. Wniosek? Wszystkie statystyki i analizy wskazywały na trend wzrostowy dla branży turystycznej w Polsce również w 2020 roku… aż do pierwszych informacji z Chin o wirusie SARS-CoV-2.

Dawno temu w … lutym

- 2019 rok zakończyliśmy z obłożeniem na poziomie 70 proc. w ponad 120 apartamentach pod zarządzaniem w 6 miastach, czyli Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Zakopanem, Szklarskiej Porębie i Świeradowie-Zdroju. Bieżący rok rozpoczęliśmy znakomitym sezonem zimowym. Obłożenie w Zakopanem i Szklarskiej Porębie przekroczyło 90 proc. w okresie od grudnia 2019 r. do lutego 2020 br., w tym okres świąteczno-sylwestrowy sprzedaliśmy w całości przy cenach od kilkuset do ponad tysiąca pięciuset złotych za dobę za apartamenty dwu lub czteroosobowe - mówi Mateusz Sabak, współzałożyciel firmy RentPlanet.

Dobra passa nie trwała jednak długo. Już od drugiej połowy marca stwierdzenie „najem krótkoterminowy od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem właścicieli nieruchomości, a w wielu przypadkach generuje wyższe przychody niż wynajem długoterminowy” stało się nieaktualne.

Pandemia COVID-19, wprowadzenie stanu epidemicznego, a potem stanu epidemii, zakaz przyjmowania gości w miejscach noclegowych i praktyczne „wyparowanie” branży turystycznej postawiło w trudnej sytuacji właścicieli setek hoteli, tysiące właścicieli apartamentów i operatorów najmu krótkoterminowego, oferujących apartamenty z tzw. gwarancją stopy zwrotu lub działających w modelu podnajmu za stały czynsz. Masowe anulacje rezerwacji rzędu nawet 90 proc., minimalne obłożenia w obiektach noclegowych, zamknięte lotniska i granice, sprawiły, że wiele hoteli i operatorów w ekspresowym tempie traci płynność finansową. Na koniec marca redukcje etatów w niektórych firmach z branży turystycznej sięgnęły niemal 70 proc., a prognozy wskazują, że bez pracy zostało ponad 500 tys. osób.