Najem mieszkania w Polsce mało opłacalny

- Gdybyśmy zastanawiali się nad tym czy kupić mieszkanie poza ścisłym centrum Warszawy czy podobny lokal nająć, to okazałoby się, że najem jest rozwiązaniem o około 30 proc. droższym - wynika z szacunków HRE Investments.

Najem w Polsce droższy niż zakup

Najczęściej decydując się na to co jest dla nas rozwiązaniem optymalnym porównujemy najpierw w prosty sposób koszt kredytu i najmu. W przypadku przeciętnego mieszkania dwupokojowego w Warszawie cenę zakupu można oszacować na około 420-430 tys. zł, a czynsz netto (bez opłat administracyjnych i licznikowych) na 1,8 tys. zł miesięcznie – wynika z danych portalu Numbeo. Nawet zakładając kredyt oprocentowany na ponad 4,3 proc. w skali roku, czyli zakładając, że ostatnie obniżki stóp procentowych przez RPP są sytuacją przejściową, to okaże się, że odsetki w trakcie pierwszej dekady spłaty 25-letniego kredytu wyniosłyby średnio 1,1 tys. złotych miesięcznie. Najem w takim układzie wychodzi na droższy o ponad dwie trzecie.

Takie porównanie nie uwzględnia jednak wszystkich kosztów, które musi ponieść nabywca mieszkania. Chodzi przede wszystkim o koszty transakcyjne (głównie notariusz, ale też opłaty sądowe czy za pośrednictwo) i koszt wykończenia lokalu. Te pierwsze portal Global Propety Guide szacuje w Polsce na 6,73 proc. Koszty wykończenia są znacznie trudniejsze do oszacowania. Jedni na wykończenie mieszkania o powierzchni 45 m kw. wydadzą 100 tysięcy inni zadowolą się wykończeniem o połowę tańszym, a jeszcze inni kupią lokal jedynie do delikatnego odświeżenia lub nawet w stanie idealnym do wprowadzenia. Upraszczając do maksimum tę kwestię w naszych kalkulacjach zakładamy, że na urządzenie lokum nowy właściciel wyda 10 proc. ceny mieszkania.

- Kluczowe w naszych szacunkach jest też to, że przyszły właściciel lub najemca jest dość stały w swoim postanowieniu, a więc konsekwentnie po podjętej raz decyzji pozostaje najemcą lub właścicielem nieruchomości przez 10 lat. Zakładamy przy tym, że przedmiotem decyzji jest mieszkanie o powierzchni 45 m kw. z jedną sypialnią i pokojem dziennym. Przyjmujemy ponadto, że właściciel posiłkuje się kredytem zaciągniętym na 25 lat z 20-proc. wkładem własnym - mówi Bartosz Turek, analityk HRE Investments.

