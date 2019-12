Najem tańszy od kupna mieszkania

Firma doradcza Expander i portal Rentier.io wzięły pod lupę internetowe ogłoszenia dotyczące najmu i sprzedaży mieszkań. Wynika z nich, że przez ostatnich 12 miesięcy stawki najmu rosły wolniej niż ceny, co przekłada się na spadek rentowności inwestycji. W największych miastach jest to od 5,6 do 8,7 proc., ale przy założeniu, że lokum jest wynajęte bez przerwy przez cały rok. W obliczeniach nie uwzględniono też kosztów ewentualnego kredytu, okresowych napraw i remontów, umów notarialnych i opłat dla pośredników.