Nie widać załamania na rynku inwestycyjnym

Jak informuje spółka, w marcu otwartych zostało dwa razy więcej nowych transakcji, które przeszły na kolejny kwartał. W efekcie plan zakupów mieszkań dla inwestorów indywidualnych Mzuri zrealizowało w pierwszym kwartale w 90 proc.

- Obserwujemy także, że zgłaszają się do nas inwestorzy, również nowi, którzy w obecnej sytuacji wietrzą okazję do zakupów mieszkań w bardzo dobrych cenach. Sprzyja temu kilka czynników: dwukrotna obniżka stóp procentowych, wysoka zmienność rynku akcji i w efekcie silny odpływ kapitału z funduszy TFI oraz przekonanie inwestorów o spodziewanych przecenach mieszkań - informuje Mzuri w raporcie.

Na chwilę obecną Mzuri nie zauważa znaczącej presji najemców na czynsze - poza pojedynczymi przypadkami spadki nie nastąpiły.

- Co prawda w marcu, w nielicznych wypadkach, w porozumieniu z właścicielami mieszkań, rozłożyliśmy na raty spłatę czynszu najemcom, którzy wpadli w kłopoty z powodu epidemii, ale zjawisko to jak dotychczas nie miało masowego charakteru - czytamy w raporcie.

Na dzień opracowania raportu ok. 8 proc. najemców wstąpiło do Mzuri o działania pomocowe (zawieszenie czynszu, obniżkę itp.). Jednak łączna wartość wnioskowanej pomocy stanowi zaledwie ok. 0,6 proc. całości należnego za kwiecień czynszu. Mzuri oceniamy, że zjawisko to jedynie w połowie wynika z realnych problemów, zaś w połowie stanowi próbę wykorzystania sytuacji nie uzasadnioną trudnym położeniem najemcy. Oznacza to, że rzeczywiście zagrożone jest tylko ok. 0,3 proc. należności czynszowych. Mzuri przewiduje, że wartość ta będzie się zwiększać z czasem.

Odmiennym, ale powiązanym zjawiskiem jest zamrożenie czynszów. Zgodnie z ustawą „koronawirusową” nie można obecnie podnosić czynszu najmu (do końca czerwca 2020) ani rozwiązywać umów najmu mieszkań w sytuacji gdy najemca nie zalega z opłatami, nie dewastuje mieszkania ani nie wykorzystuje go niezgodnie z przeznaczeniem, zaś umowa najmu została zawarta nie później niż 31 marca 2020 roku. W przypadku umów najmu, których obowiązywanie kończy się przed 30 czerwca, najemca może w drodze jednostronnego oświadczenia przedłużyć jej obowiązywanie, na niezmienionych warunkach, do końca czerwca 2020 roku.

- Przepis ten, w naszej opinii nie jest niebezpieczny dla właścicieli mieszkań na wynajem. Problemem nie jest obecnie brak możliwości podniesienia czynszu.Wynajmujący raczej będą musieli się zmierzyć z presją na obniżki kwot należnych za najem - zaznacza Mzuri.

Czy opłaca się w tym momencie kupić mieszkanie na wynajem?

Jak czytamy w raporcie, Mzuri nie sugeruje, by od razu decydować się na pierwszą lepszą transakcję, ale jest to dobry czas by aktywnie szukać okazji - szansa ich znalezienia jest teraz dzisiaj większa niż dwa miesiące temu.

- Z drugiej strony nie należy oczekiwać w segmencie detalicznym przecen przekraczających 10-15 proc. od przeciętnych cen. Będą to też stanowiły głównie okazje inwestycyjne od zmotywowanych sprzedających (np. fliperów), a nie szeroka przecena rynkowa zaznacza Jan Dziekoński, prezes Mzuri Investments.