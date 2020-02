Nie wypatrujmy kryzysu, przygotujmy się na spowolnienie

W Polsce mamy do czynienia z zastojem spowodowanym brakiem inwestycji sektora prywatnego. W związku z tym wzrost zaczyna się opierać głównie na konsumpcji. Tymczasem inwestycje prywatne tworzą układ immunologiczny, który pozwala uniezależnić się od koniunktury na rynkach światowych – tłumaczyła Joanna Erdman, wiceprezes zarządu ING Bank Śląski podczas sesji inauguracyjnej "Koniunktura - co nas czeka?" konferencji EEC Trends w Warszawie.

Spowolnienie gospodarcze europejskich gospodarek rozpoczęło się już w drugim kwartale 2019 roku.

– Należy pamiętać, że spowalnia także Wietnam – gospodarka, która w 2018 r. miała zawrotny wzrost gospodarczy na poziomie 7,2 proc. w skali roku. To ważne, ponieważ my nie konkurujemy z Europą Zachodnią, lecz z Azją Południowo-Wschodnią. Jest to gospodarka, która spowolniła swój rozwój o 6,5 proc. Zdaniem ekonomistów to jest katastrofa – tłumaczył Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego podczas sesji inauguracyjnej konferencji EEC Trends w Warszawie.

Ekspert podkreślił, że z perspektywy polskiej spadek z poziomu 5,1 proc. w 2018 r. do 3,5 - 3,7 proc. - jak prognozuje Ministerstwo Finansów - oznacza, że gospodarka będzie się nadal rozwijała, choć trochę wolniej.

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego dodał, że dwie trzecie przedsiębiorców odczuło spowolnienie gospodarcze na terenie Niemiec. Około 15-16 proc. tłumaczy tę sytuację brexitem.

Zdaniem Joanny Erdman, wiceprezes zarządu ING Bank Śląski w Polsce mamy do czynienia z zastojem spowodowanym brakiem inwestycji sektora prywatnego.

- Konsekwencją tej sytuacji jest fakt, że wzrost zaczyna się opierać głównie na konsumpcji. Jeżeli mamy duży przyrost oszczędności wśród konsumentów, pojawia się nadpłynność w sektorze finansowym. Rodzi się pytanie, jak tę nadpłynność sensownie wykorzystać – wyjaśnia Joanny Erdman.

Jej zdaniem należy obserwować co będzie się działo z socjalnymi stymulantami, które wpływają na wzrost konsumpcji oraz wyczekiwać chwili, w której ruszą inwestycje prywatne, ponieważ one tworzą układ immunologiczny, który pozwala uniezależnić się od koniunktury na rynkach światowych – uważa wiceprezes Banku Śląskiego.

Jaki jej zdaniem zestaw czynników może wpływać na spowolnienie PKB?

- Przede wszystkim inflacja i ceny energii, które są bardzo ważnym elementem mającym istotny wpływ na ścieżkę inflacyjną. Drugim czynnikiem jest sytuacja w Unii Europejskiej, czyli na eurorynku, który jest dla Polski ekonomicznie i gospodarczo dominującym kierunkiem rozwoju eksportu. Trzeci element to inwestycje prywatne, które są bardzo podatne na wszelkiego rodzaju niepewności, jak choćby koronawirus – wylicza Joanny Erdman.