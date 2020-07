Nieruchomości zagraniczne po koronawirusie. Ceny rosną

- Zamknięcie wielu granic miedzy państwami w okresie koronawirusa było oczywiście główną przeszkodą w realizacji inwestycji w nieruchomości zagraniczne i ich wykorzystywaniu. Nowo zdobyta wiedza z czasów kryzysu polega na tym, że większość państw stara się sprostać potrzebom i oczekiwaniom osób (fizycznych lub prawnych) posiadających nieruchomości w danym państwie. Te osoby mogły przekraczać granice jako jedne z pierwszych w ramach stopniowego otwierania granic - mówi David Katrenčík, kierownik ds. sprzedaży i marketingu i pośrednik w obrocie nieruchomościami z firmy Rellox.

Oficjalne statystyki nie są jeszcze dostępne, dlatego Rellox opiera się na danych z cen ofertowych nieruchomości w poszczególnych krajach. Zdaniem ekspertów Rellox, płynność gwałtownie spadła na wszystkich rynkach, w szczególności w krajach najbardziej dotkniętych (Włochy, Hiszpania).

Deweloperzy w Alpach i nad morzem preferują odłożyć budowę niż obniżyć ceny. Dalszy rozwój cen i rynków nieruchomości będzie zależał w największym stopniu od ożywienia gospodarek poszczególnych krajów i całego obszaru europejskiego / światowego.

Dla krajów, które czerpią znaczne korzyści z turystyki, kluczowe znaczenie będzie miało przywrócenie dochodów z turystyki. Wyniki letniego sezonu turystycznego odbiją się na gospodarce, a następnie na cenach nadmorskich nieruchomości w takich krajach jak Chorwacja czy Hiszpania. Tegoroczne dane turystyczne z Chorwacji i Hiszpanii nie będą dobre, ale ceny nieruchomości poczekają raczej do następnego sezonu letniego w 2021 roku.

Ceny nieruchomości w Alpach prawdopodobnie poczekają na wyniki następnego sezonu zimowego. Do tego czasu alpejskich nieruchomości będzie dotyczył status quo.

Włochy

W przypadku Włoch interesujące może być porównanie z niedawnym kryzysem hipotecznym, kiedy płynność gwałtownie spadła, ale wpływ na ceny nieruchomości był niezauważalny. Ceny ofertowe nieruchomości we Włoszech nieznacznie spadają już od 2012 roku. W czerwcu 2020 roku średnia cena ofertowa wynosiła 1722 EUR/mkw. To jest spadek rok do roku o 0,8 proc. w porównaniu do czerwca 2019 r.

Jednak paradoksalnie, ceny ofertowe włoskich nieruchomości wzrosły w czasie kryzysu związanego z koronawirusem. Ceny ofertowe nieruchomości we Włoszech wzrosły w czasie kryzysu koronawirusowego. Średnia cena nieruchomości wzrosła o 1,2 proc. w czerwcu 2020 r. w porównaniu do maja 2020 r. oraz o 1,4 proc. w porównaniu do marca 2020 r.

