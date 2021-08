Nuveen Real Estate i europejska spółka mieszkaniowa Value One, Eagle JVCo, kupiły od spółek zależnych Probuild Sp. z o.o. akademik z ok. 150 miejscami dla studentów, wraz z pozwoleniem na rozbudowę, które umożliwi podwojenie liczby miejsc.

Budynek, oddany do użytku w 2019 roku, znajduje przy ul. Prusa 9 we Wrocławiu. Spółka sprzedała także nieruchomość niezabudowaną pozwalającą na realizacje projektu z ok. 500 łóżkami położoną również we Wrocławiu, w sąsiedztwie kampusu Wyższej Szkoły Bankowej.

Przy transakcji doradzał zespół inwestycji mieszkaniowych i alternatywnych CBRE.

- Pierwszy zrealizowany etap projektu Probuild przy Prusa 9, pod marką LAS (Living & Studying), osiągnął niemal 100 proc. obłożenia już w pierwszym semestrze działalności i utrzymywał podobny poziom również pomimo okoliczności wynikających z pandemii Covid-19. Jednocześnie już w pierwszym roku działalności nasz projekt stał się przedmiotem zainteresowania profesjonalnych podmiotów, poszukujących gotowego obiektu, który mógłby być dołączony do ich istniejącego portfela – mówi Jacek Trybusz, prezes zarządu Probuild.

Zakup projektu od Probuild to pierwsza inwestycja mieszkaniowa na polskim rynku zarówno dla Nuveen Real Estate jak Value One, Eagle JVCo. Portfel będzie obsługiwany przez Milestone, platformę mieszkań studenckich Value One.

Nowe akademiki powstają przy ulicach Prusa i Fabrycznej we Wrocławiu. Obiekty przy Prusa znajdują się w odległości 3 min. spaceru od Wydziału Architektury oraz ok. 15 min. od głównych budynków Uniwersytetu Wrocławskiego. Bliskość centrum miasta zapewnia dobry dostęp do punktów komunikacyjnych oraz atrakcji. Z kolei projekt przy Fabrycznej zlokalizowany zostanie tuż przy Wyższej Szkole Bankowej, w odległości kilku minut od cieszącego się dużą popularnością akademika Student Depot. Przyczyni się tym samym do stworzenia tzw. Zachodniego Obszaru Nauki wzdłuż będącej na ukończeniu trasy tramwajowej do centrum i w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Studenckie kwatery będą miały zróżnicowany charakter, umożliwiając zamieszkiwanie zarówno indywidualne jak i w pokojach wieloosobowych, w zależności od preferencji i możliwości finansowych mieszkańców. Wszystkie jednostki wyposażone są we własne łazienki i aneksy do przygotowywania posiłków. W budynkach przewidziano części wspólne.