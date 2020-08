Nowoczesne, prywatne akademiki w Gdańsku. We wrześniu otwarcie Premium Student Depot

Komfortowo wyposażone pokoje, nowoczesne strefy wypoczynku i do cichej pracy, przestrzeń gamingowa i siłownia – to wszystko czeka na studentów gdańskiego akademika. Jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego zostanie otwarty Premium Student Depot w Gdańsku.

– Premium Student Depot to zupełnie nowa jakość na rynku akademików w Polsce. Projekt powstał w zgodzie z coraz bardziej popularnym, szczególnie wśród młodych ludzi, trendem colivingu. Już od samego początku, na etapie wybierania lokalizacji, myśleliśmy o potrzebach przyszłych mieszkańców. Planując mieszkania i przestrzenie wspólne mieliśmy na uwadze wymagania współczesnego pokolenia studentów - w jaki sposób lubią spędzać czas i jakie wartości są dla nich ważne. W efekcie powstał obiekt, który łączy wygodę i prywatność własnego M z możliwością integracji z innymi mieszkańcami budynku, licznymi opcjami spędzania wolnego czasu w nowocześnie zaprojektowanych przestrzeniach wspólnych – mówi Jolanta Bubel, Prezes Student Depot.

Nowoczesna formuła colivingu

Szósty akademik Premium Student Depot już we wrześniu zaoferuje blisko 400 miejsc studentom w Gdańsku w dogodnej lokalizacji w odległości spaceru od kluczowych uczelni, m.in. Uniwersytetu Gdańskiego, zaledwie 2 km od plaży oraz w pobliżu Parku Nadmorskiego im. Reagana, centrum handlowego, kina, licznych restauracji i sklepów. Na przyszłych studentów czekają komfortowe, w pełni umeblowane mieszkania z prywatną łazienką i dużym aneksem kuchennym. Do dyspozycji będą specjalnie zaprojektowane wspólne przestrzenie, które pozwolą na integrację i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu. Studenci będą mieć dostęp do siłowni, strefy chill, sali cichej nauki, przestrzeni coworkingowej, wspólnej kuchni i pralni, a nawet przestrzeni multimedialnej i gamingowej.

Wygodna przestrzeń do nauki, wypoczynku i integracji

Wymagania współczesnych studentów stale rosną – coraz częściej oczekują oni wysokiej jakości przestrzeni, która zapewni im ciszę i spokój, kiedy tego potrzebują, a także przestrzeni do rozrywki, która sprzyja integracji. Części wspólne akademika Premium Student Depot są bardzo nowoczesne, znalazło się w nich dużo zieleni, ale również kolory i kształty, które mają wzmacniać kreatywność. Jednocześnie przemyślane układy pomieszczeń oraz jasna kolorystyka apartamentów sprawią, że można poczuć się tutaj jak w domu.

W budynku nie zabrakło również ekologicznych rozwiązań. Przy akademiku powstanie ogród deszczowy, którego zadaniem będzie retencja wody opadowej, tworząc korzystny mikroklimat w najbliższym otoczeniu.

