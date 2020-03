Opodatkowanie drugiego mieszkania? Mieszkanicznik odpowiada

Podatek za drugie mieszkanie? Taka propozycja padła w trakcie konferencji Ministerstwa Rozwoju z ust jednego z zaproszonych ekspertów. Stowarzyszenie Mieszkanicznik, w odpowiedzi na liczne zapytania o komentarz w tej sprawie, chciał ustosunkować się do tej kwestii.

- Rozwiązywanie problemu deficytu mieszkaniowego w Polsce poprzez różnego rodzaju państwowe programy np. budowę tanich mieszkań na wynajem nie jest skuteczne - uważa Grzegorz Grabowski, wynajmistrz, ekspert podatkowy Stowarzyszenia Mieszkanicznik.



Jak uważa ekspert, dużo lepszym sposobem na zwiększenie dostępności mieszkań dla społeczeństwa jest rozwój rynku prywatnego najmu. A ten rozwój można bardzo łatwo zwiększyć poprzez liberalizację ustawy o ochronie praw lokatorów i uproszczenie opodatkowania najmu, np. poprzez wskazanie jasnych kryteriów, kiedy najem powinien być rozliczany w ramach działalności gospodarczej.



- Tak więc fakt, że sporo mieszkań jest kupowanych w celu wynajmu jest bardzo pozytywny i poprawia sytuację mieszkaniową w Polsce. Przecież właśnie tam będą mieszkać osoby, których nie stać na kupienie własnego M za gotówkę czy też na kredyt. Im będzie więcej mieszkań na wynajem, im łatwiej będzie komuś je wynająć i potem rozliczyć księgowo, tym, dzięki konkurencji, będą niższe ceny i lepsza jakość dostępnych mieszkań - dodaje - Realizacja pomysłu opodatkowania własności drugiego mieszkania spowoduje dokładnie odwrotny skutek, czyli zmniejszy dostępność substancji mieszkaniowej w Polsce. Rozwój bardzo rzadko udaje się osiągnąć poprzez zwiększenie podatków -

Stowarzyszenie Mieszkanicznik powstało 8 lat temu. Dziś liczy 14.000 członków w ponad 20 oddziałach.

- Widzimy, jaki olbrzymi potencjał drzemie wśród Polaków. Każdego roku odnotowujemy przyrost nowych członków – co potwierdza fakt, że chcemy inwestować w nieruchomości i potrzebujemy zdobywać wiedzę, jak robić to mądrze i bezpiecznie - mówi Jacek Kusiak, założyciel i prezes Stowarzyszenia Mieszkanicznik.



Założyciel stowarzyszenia jest zdania, że większe podatki nigdy nie sprzyjają rozwojowi, zwłaszcza że wielu inwestorów posiada kilka lub nawet kilkadziesiąt mieszkań na własność.

- Wprowadzenie nowego podatku od nieruchomości przerzuci ten obowiązek tak naprawdę na klienta finalnego. Wzrośnie stawka czynszu, a inwestorzy będą poszukiwali innych rozwiązań. To może zahamować dynamikę rozwoju tego sektora. Może się też okazać, że drobni inwestorzy zrezygnują z zakupu mieszkań na rzecz innych nieruchomości, chociażby usługowych - sądzi mówi Jacek Kusia - A w to miejsce wejdą olbrzymie zachodnie fundusze, które będą wykupywały nasz rodzimy majątek. To Polacy powinni być największą grupą, która inwestuje w powstające nieruchomości w naszym kraju. Ufam, że górę jednak weźmie rozsądek polityków, tak abyśmy wspólnie mogli budować zamożność Polaków, nie poprzez podatki, ale ulgi.