Perspektywy rozwoju rynku PRS w Polsce

Rynek PRS w Polsce, w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, wciąż raczkuje. Nowy model życia i zmieniające się oczekiwania konsumentów zachęcają do inwestycji w najem instytucjonalny, obawy budzi Nowy Polski Ład, zauważa Adam Białas, ekspert rynku nieruchomości i komunikacji.

W Polsce udział mieszkań Private Rented Sector w całym zasobie najmu to obecnie wręcz niezauważalny wskaźnik na poziomie 0,34 proc. W Polsce odsetek właścicieli gospodarstw domowych wynosi aż 83,5 proc, co daje 10 globalna pozycję.

Zmieniające się oczekiwania konsumentów, nowy model życia, częste zmiany zamieszkania wywołują zainteresowanie konsumentów elastyczną ofertą mieszkaniową.

Istnieją obawy, że rozwój rynku PRS w Polsce może zahamować Nowy Polski Ład.

Dominującym rynkiem w Polsce jest sprzedaż mieszkań klientom detalicznym. Wielu jednak uważa, że popularny w Europie trend PRS, ma też tam podstawy do wzrostu. Jak obliczył Polski Związek Firm Deweloperskich, udział mieszkań Private Rented Sector w całym zasobie najmu to obecnie wręcz niezauważalny wskaźnik na poziomie 0,34 proc.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje

To właśnie w Europie Wschodniej mieszka największy odsetek właścicieli z największą na świecie liczbą 96,4 proc. gospodarstw domowych posiadających swoją nieruchomość w Rumunii. W Polsce wynosi ona aż 83,5 proc, co daje 10 globalna pozycję. Dla porównania w Holandii to jedynie 67,8 proc., a Wielka Brytania znajduje się poza 50 czołowymi krajami.

Niemniej zmieniające się oczekiwania konsumentów, nowy model życia oraz częste zmiany miejsca zamieszkania związane z zatrudnieniem wywołują zainteresowanie elastyczną ofertą dostosowaną do potrzeb chwili.

Choć w tym modelu klient nie uzyskuje mieszkania na własność jako kapitału zabezpieczającego jego przyszłość, to młodsza generacja jest słabiej przywiązana do pełnej własności czy mniej chętna do wiązania się z bankiem na długie lata kredytem hipotecznym. W dłuższej perspektywie udział w rynku inwestorów instytucjonalnych mających na uwadze wieloletnią perspektywę wpływa na ustabilizowanie cen najmu.

Obecnie duże obawy inwestorów budzą zmiany wprowadzone w ramach programu rządowego “Nowy Polski Ład”, które mogą zahamować rozwój sektora PRS. Zgodnie z nowym prawem amortyzacja powinna być wyłączona z odliczeń podatkowych do czasu sprzedaży nieruchomości. Ponieważ wszystkie inwestycje na wynajem są kalkulowane długoterminowo, w perspektywie wieloletniej, a także nigdy nie są sprzedawane klientowi końcowemu, tylko wynajmowane. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii analizuje wpływ, jaki mają na rynek zakupy inwestycyjne zarówno funduszy PRS, jak i zwykłych obywateli.

Komentarza udzielił: Adam Białas - ekspert rynku nieruchomości i komunikacji, dyr BIALAS Consulting & Solutions, dziennikarz.