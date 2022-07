Pierwsza inwestycja Grupy Antczak w segmencie PRS ma pozwolenie na budowę

Grochowska 1 ma być forpocztą do kolejnych inwestycji Grupy Antczak na rynku PRS.

Planowany budynek będzie miał 30 metrów wysokości.

Nowoczesny obiekt najmu instytucjonalnego ma stanowić architektoniczną bramę najważniejszej arterii dzielnicy Praga-Południe.

Projekt architektoniczny powstał w pracowni BBGK Architekci. Jego współautorem jest biuro architektoniczne SAAW.

Wraz z inwestycją Grochowska 1 inicjujemy obecność w dynamicznie rosnącym segmencie najmu instytucjonalnego. Tym samym PRS staje się czwartym filarem rozwoju naszej Grupy – obok sektora deweloperskiego, hotelowego i logistycznego. Jestem przekonany, że obserwowane przez nas wyzwania społeczno-ekonomiczne będą długofalowo premiować profesjonalny rynek najmu, dlatego naszym celem jest zdobycie na nim silnej pozycji. Grochowska 1 będzie forpocztą do naszych kolejnych inwestycji na tym rynku – w pierwszej kolejności w Warszawie i Trójmieście – podkreśla Marcin Antczak, CEO Grupy Antczak.

Nie tylko mieszkania

– Grochowska 1 to inwestycja od początku projektowana z myślą o komforcie użytkowników. Na jej potrzeby zaadoptowaliśmy najlepsze rozwiązania, które od wielu lat sprawdzają się w tego typu obiektach w Europie Zachodniej. To ważne, by na wczesnym etapie rozwoju polskiego rynku najmu instytucjonalnego tworzyć wysokie standardy i inicjować jakościowe projekty, także poza centralnymi lokalizacjami. Dlatego chcemy, by przy głównej ulicy prawobrzeżnej Warszawy powstał tętniący życiem obiekt, odpowiadający na stale zmieniające się potrzeby najemców i okolicznych mieszkańców – deklaruje Tomasz Andryszczyk, prezes realizującej inwestycję spółki Grochowska 1.

Grochowska 1 od Grupy Antczak z pozwoleniem na budowę

Grupa Antczak to deweloper, generalny wykonawca i inwestor. Grupa jest obecna w całej Polsce, wzmacnia też pozycję na rynku niemieckim. W 2021 roku miała w budowie niemal 3 tys. mieszkań, domów i apartamentów wypoczynkowych, a w segmencie logistycznym przekazała ponad 240 tys. m kw. powierzchni magazynowo-przemysłowych. Grupa inwestuje też w obiekty hotelowe, w tym Hamtpon by Hilton w Kaliszu i Baltic Wave w Kołobrzegu, realizowany pod marką Crowne Plaza.