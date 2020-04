Pierwsze wynajmowane mieszkanie. Czego poszukują młodzi ludzie?









02 kwi 2020

W marcu we wrocławskiej dzielnicy Fabryczna ruszyła budowa B Urban - inwestycji skierowanej do młodych ludzi - studentów i pracowników pobliskich korporacji, którzy chcą mieć centrum w zasięgu ręki, a jednocześnie mieć blisko do pracy czy na uczelnię. W projektowaniu koncepcji B Urban wykorzystano badanie preferencji najemców w tej dzielnicy. Jakie oferty biorą pod uwagę poszukujący pierwszego „M”?