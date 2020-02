Pierwszy krok na budowie inwestycji Chlebova Apartamenty

Nowoczesny apartamentowiec powstaje w miejscu bardzo szczególnym dla mieszkańców Gdańska. To właśnie przy ulicy Wiosny Ludów 4 znajdowała się Germania Brotfabrik, którą na kartach swoich powieści wspominał sam Günter Grass. Była to pierwsza przemysłowa fabryka chleba w północnej Polsce, która działała tu nieprzerwanie od 1905 r. do końca II wojny światowej. Nic więc dziwnego, że inwestor zdecydował się na ukłon w stronę historii, nadając nowej inwestycji nazwę Chlebova.



W uroczystości wzięła udział prezes grupy NDI - Małgorzata Winiarek-Gajewska, przedstawiciele NDI Development, kierownictwo budowy, zespół projektowy, inspektorzy budowlani oraz prezes pracowni architektonicznej Roark Studio - Jakub Bladowski. Po oficjalnym przywitaniu zgromadzonych gości nastąpiło odczytanie i podpisanie aktu erekcyjnego oraz uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego.



Do tej pory ukończono płytę fundamentową w technologii „białej wanny”, ściany zewnętrzne części podziemnej oraz słupy i ściany poziomu -2 wraz z pierwszą sekcją stropu. Obecnie generalny wykonawca pracuje nad szalowaniem oraz zbrojeniem pozostałej części stropu, zbrojeniem pionów poziomu -1 oraz rampą zjazdową łączącą oba te poziomy.



- Podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego mieliśmy okazję zobaczyć dynamiczny postęp robót budowlanych, miedzy innymi zaawansowane zbrojenie kolejnej kondygnacji podziemia czyli stropu nad poziomem -2 - mówi Radosław Szulfer, kierownik projektu.

- Z uwagi na prowadzenie inwestycji w trudnych warunkach gruntowych w pierwszym etapie została wykonana ściana zewnętrzna hali garażowej tzw. ściana szczelinowa a następnie płyta fundamentowa co w konsekwencji umożliwiło poruszanie się gości w pełni obudowanej konstrukcyjnie części podziemnej. Kolejnym etapem jest wykonanie kondygnacji -1 wraz ze stropem na poziomie 0 budynku - dodaje.



Chlebova Apartamenty to jeden z etapów rewitalizacji Młodego Miasta. Lokalizacja ta będzie oferować przyszłym mieszkańcom wytchnienie od zgiełku Głównego Miasta przy jednoczesnej bliskości jego największych atrakcji. Ulica Wiosny Ludów zlokalizowana jest bowiem w pierwszej linii zabudowy nad Motławą, w ustronnym miejscu położonym na styku obu tych dzielnic.