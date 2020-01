Plakat z mapą – postaw na najmodniejszy wzór tego roku

Komu przypadnie do gustu geograficzny plakat? Mapa w formie ściennej dekoracji to z pewnością pomysł dla miłośników dalekich podróży, którzy lubią odkrywać nieznane sobie miejsca. W tym artykule zebraliśmy jednak wzory, które odpowiadają tegorocznym trendom, dlatego jesteśmy przekonani, że i wielbiciele modnych aranżacji znajdą tutaj propozycję dla siebie.

Większość z nas ma bardzo dokładne wyobrażenie o tym, jak wygląda mapa. Zazwyczaj znajdują się na niej krainy geograficzne, państwa lub ośrodki przemysłowe. Jest to więc przedstawienie, które nie odznacza się walorami estetycznymi. Skąd więc pomysł, by kartograficzny wzór ozdobił nasze wnętrze? Stąd, że jego wygląd może przyjąć naprawdę zaskakującą formę. Znakomite rezultaty uzyskamy, gdy zdecydujemy się na modny plakat. Mapa nie musi stanowić wiernego odwzorowania rzeczywistości. Może być tylko punktem wyjścia do artystycznej kreacji, która nas zaskoczy. Poniżej zebraliśmy cztery typy przedstawień zgodne z tegorocznymi trendami. Jesteśmy pewni, że każdy wybierze coś dla siebie.

Mapa w najmodniejszym kolorze



Zaczniemy od propozycji, która podyktowana jest przede wszystkim kolorystyką. W tym roku prawdziwym hitem są dekoracyjne elementy utrzymane w niebieskim odcieniu o nazwie Classic Blue wybranym przez Instytut Pantone. Jeśli więc chcemy uaktualnić dotychczasową aranżację modnym akcentem, warto sięgnąć po takie właśnie rozwiązanie. Co dokładnie może przedstawiać taki plakat? Mapa Wielkiej Brytanii, europejskiego kontynentu, a może całego świata? Wszystko zależy od nas i od tego, która część globu jest nam z jakichś względów najbliższa. Kluczowy okaże się odcień przedstawienia połączony z oryginalną formą. Wizerunek miasta, kraju czy kontynentu, zaprezentowany w minimalistyczny sposób – jako kontur wypełniony kolorem, mozaika czy szkic – będzie doskonale wyglądał w nowoczesnej aranżacji, w której wyrazisty akcent kolorystyczny nada całości charakteru.

Kartografia w wydaniu etno

W roku 2020 do łask powracają afrykańskie motywy, które co jakiś czas dochodzą do głosu, wprowadzając do świata aranżacji wnętrz gorący, egzotyczny klimat. Tym razem są to motywy dekoracyjne o nowoczesnej, uproszczonej formie. Zamiast zwierzęcych printów (pasków tygrysa, zebry czy łat żyrafy) prym wiodą geometryczne desenie typowe dla tkanin, z których szyte są ludowe stroje różnych plemion. W jaki sposób trend ten łączy się z kartograficznymi przedstawieniami, którym poświęcony jest ten artykuł? A w taki sposób, że na naszej ścianie może się pojawić wizerunek afrykańskiego lądu wypełniony właśnie kolorowym wzorem w stylu etno. Taki barwny akcent z pewnością ożywi wystrój. Plakat w takiej formie może się pojawić także w pokoju dziecka, ponieważ stanie się pogodnym w wyrazie akcentem. Efektowną propozycją jest także wizerunek kontynentu z sylwetkami egzotycznych gatunków, bo przecież wszystkie dzieci uwielbiają zwierzęta!

