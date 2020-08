Pod koniec II kwartału ożywienie na rynku nieruchomości

Podobnie jak w przypadku większości rynków ujętych w REECOX również w Polsce osłabienie koniunktury nastąpiło – jak dotąd raczej niewielkie – dopiero pod koniec pierwszego kwartału. W kwietniu odnotowano spadek na poziomie 12 proc. W maju indeks uległ stagnacji, a z kolei w czerwcu wzrósł o 4,8 proc. Ogółem w porównaniu z poprzednim kwartałem indeks spadł w drugim kwartale o 7,6 proc. do 158,6 punktów – ostatnio taką wartość odnotowano w czerwcu 2013 roku.

- Po tym jak w marcu nastąpiło gwałtowne załamanie na rynku nieruchomości, pod koniec drugiego

kwartału odnotowano ponownie ożywienie działalności. W pierwszej połowie 2020 roku obroty wzrosły o około 30 proc. w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego i wyniosły 3,5 mld EUR. Z kolei oprocentowanie depozytów spadło z 1,5 proc. do 0,2 proc. w skali roku, co doprowadziło do wycofania środków w wysokości około 8 mld EUR - mówi Beata Latoszek, dyrektor przedstawicielstwa Banku Deutsche Hypo w Warszawie.



Co kwartał REECOX prezentuje rozwój sytuacji ekonomicznej na rynku nieruchomości w

Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Polsce, Hiszpanii i Holandii. Obliczenia przeprowadzane są dla każdego z sześciu państw w oparciu o pięć zmiennych wejściowych. W Polsce są to indeksy giełdowe WIG 20, WIG Developers (NIER), unijny wskaźnik nastrojów gospodarczych dla Polski, bazowa stopa procentowa EBC oraz stopa procentowa dla 10-letnich polskich obligacji skarbowych. Po pięciu miesiącach spadków czołowy polski indeks WIG 20 wykazywał w drugim kwartale ogólnie pozytywną tendencję, rosnąc łącznie o 16,3 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Również w przypadku indeksu nieruchomości WIG Developers odnotowano pozytywny wynik, który wzrósł o 12,3 proc. Z kolei świadczący o stanie klimatu biznesowego wskaźnik ESI spadł na początku drugiego kwartału o połowę. W czerwcu nastąpił w końcu wyraźny wzrost wartości wskaźnika o 57,6 punktów.



- Obecnie dostępnych jest wiele środków płynnych, które należy inwestować w aktywa

materialne. Dzięki utrzymującemu się popytowi ceny nieruchomości pozostały stabilne nawet w czasie kryzysu. Mieszkania w Warszawie wciąż stanowią atrakcyjny cel inwestycyjny dla inwestorów międzynarodowych. Rynek logistyki nadal rozwija się dynamicznie. W wielu miastach ożywiają się ulice handlowe, podczas gdy duże centra handlowe nadal tracą z powodu zamknięcia wielu sklepów“ - poinformowała Beata Latoszek podczas prezentacji danych REECOX.