Polacy inwestują w co się da

Nie milkną echa cięć stóp procentowych w Polsce. Ich bezpośrednim efektem jest niemal zerowe oprocentowanie depozytów. Konsekwencje? Zlikwidowana została co 5 lokata, a miliardy oszczędności Polaków co miesiąc płyną do wszystkich typów aktywów, które dają szansę na ochronę kapitału przed destrukcyjnym działaniem inflacji.

Mniej niż 2 złote odsetek za każdy powierzony tysiąc – taka jest przeciętna oferta rocznych bankowych depozytów. Polacy mogą dziś bowiem liczyć średnio na około 0,2 proc. odsetek w skali roku, które mimo wszystko podlegają jeszcze opodatkowaniu. To znaczy, że osoby, którym kończą się depozyty założone jeszcze w „lepszych czasach” dostają dziś ofertę z oprocentowaniem 5-10 razy niższym niż jeszcze kilka miesięcy temu. W efekcie wiele osób staje przed trudnym wyborem – albo w zamian za bezpieczeństwo trzymania pieniędzy w banku zgodzą się na oprocentowanie, które w żadnym wypadku nie uchroni kapitału przed utratą siły nabywczej w wyniku inflacji, albo znajdą dla pieniędzy jakieś inne – bardziej intratne rozwiązanie. Trudno się dziwić, że często wybieramy tą drugą opcję.

Dzieje się tak na niespotykaną dotychczas skalę. Dane banku centralnego pokazują bowiem, że od lutego – przez 6 miesięcy – z lokat odpłynęły prawie 63 miliardy złotych. To tak jakby Polacy zlikwidowali więcej niż co piątą lokatę. Nie powinno więc dziwić, że szerokim strumieniem oszczędności płyną niemal do każdej klasy aktywów – obligacji, akcji, nieruchomości czy złota.

Rekord sprzedaży obligacji

Nawet detaliczne obligacje skarbowe sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Dlaczego „nawet”? Otóż dlatego, że Minister Finansów od maja sprzedaje papiery z oprocentowaniem nawet 2-3 razy niższym niż jeszcze w kwietniu, a mimo to w ostatnich miesiącach Polacy kupują od niego obligacje warte około 2 miliardy złotych. To wynik niemal taki jak te notowane przed epidemią. Minister ma jeszcze jeden poważny powód do zadowolenia. Po zaledwie 8 miesiącach br. sprzedaż obligacji skarbowych przekroczyła wynik z całego – dotychczas rekordowego - 2019 roku.

Dzieje się tak mimo faktu, że większość tych papierów da zarobek najpewniej za niski, aby uchronić pieniądze przed spodziewaną inflacją. Z drugiej jednak strony obligacje te są bezpieczne, łatwo dostępne, można je kupować niemal bez limitów i przez internet, a do tego nawet oprocentowanie papierów o najmniejszym kuponie (trzymiesięcznych) jest 2-3 razy wyższe niż to co oferują przeciętne roczne bankowe lokaty.

1

2

3

4

5