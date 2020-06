Polacy mają prawie bilion na inwestycje. Nieruchomości w ofensywie

Lokaty bez zysku

Z pewnym przybliżeniem możemy oszacować, że aktualnie w Polsce żyje ok. 250 tysięcy rodzin, które posiadają na tyle dużo wolnej gotówki, że mogą za nią kupić własne mieszkanie. To właśnie ta grupa powinna w pierwszej kolejności pomyśleć nad przeniesieniem swoich pieniędzy na rynek nieruchomości, ponieważ w obecnych realiach trzymanie oszczędności w banku straciło sens. Przy aktualnym poziomie inflacji (w I kwartale roku wynosiła średnio ponad 4 proc.) na rynku lokat nie znajdziemy jakiejkolwiek oferty, która zapewniłaby nam chociażby złotówkę realnego zysku. Realnego, czyli z uwzględnieniem inflacji oraz „podatku Belki”. „Wyciek” pieniędzy z bankowych lokat jest już widoczny. Jak podaje NBP - obecne saldo depozytów terminowych jest najniższe od początku 2014 roku.

Nieruchomości z dwucyfrową stopą zwrotu

Wiemy, że lokaty są nieopłacalne i trzeba szukać innych źródeł lokaty kapitału. Dlaczego warto rozważyć nieruchomości? Stopy zwrotu z rynku nieruchomości w ostatnich latach znacznie przewyższały inflację. Jak podaje NBP - od początku 2017 roku ceny mieszkań na rynku pierwotnym w 10 największych polskich metropoliach wzrosły średnio o 23 proc. Przekłada się to na roczną stopę zwrotu na poziomie aż 7 proc. Na rynku wtórnym zwyżki okazały się jeszcze bardziej okazałe i w skali ostatnich 3 lat sięgnęły 29 proc. (ponad 8,5 proc. rocznie).

Sam wzrost rynkowej ceny nieruchomości to jednak nie jedyne źródło zysków dla inwestorów. Sporo osób decyduje się na zakup domu lub mieszkania celem jego późniejszego wynajmu.

Deweloperzy stawiają więc na inwestycje multifunkcjonalne, które mogą służyć jako miejsca zdalnej pracy, weekendowe second home czy apartamenty na wynajem. Przykładem są Nexo Apartamenty na Klifie. To nowe osiedle zlokalizowane w całorocznym Pucku, blisko Trójmiasta i biznesowego zaplecza Gdańska. Jest to też idealne miejsce do wypoczynku, ponieważ jego mieszkańcy mają do dyspozycji pełną infrastrukturę turystyczną - Nexo jest położone przy plaży, z okien rozpościera się widok na morze, spacerem można stąd dojść do mariny i wypożyczalni sprzętu do uprawiania sportów wodnych, z których słynie Puck. Przy osiedlu znajduje się też park i ścieżki rowerowe. Tego typu miejsca mogą zarabiać przez cały rok.

