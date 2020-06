Polacy są gotowi dopłacić za wynajem apartamentów wakacyjnych z osobnym wejściem i kuchnią

Większość Polaków (56 proc. zaakceptuje podwyżkę cen wynajmu kwater wypoczynkowych, pod warunkiem, że będą mieli do dyspozycji osobne, niezależne wejście i kuchnię. Co więcej - co trzeci z dorosłych Polaków rozważa zakup takiej nieruchomości na własność, nawet do spółki z członkami dalszej rodziny. Tak wynika z ogólnopolskiego badania opinii zleconego przez poznańską firmę Nickel Development.

Wyniki badania zleconego przez Nickel Development są dodatkowym potwierdzeniem trendu, który sygnalizowały portale pośredniczące w wynajmie noclegów w pierwszych dniach od luzowania obostrzeń sanitarnych w branży hotelarskiej.

Warto zauważyć, że co czwarty badany (25 proc. ogółu) jest gotowy dopłacić powyżej 10 proc. dotychczasowej ceny. Niezależne wejście, pozwalające mieć pod kontrolą potencjalny kontakt z innymi ludźmi, a także własne miejsce przygotowania posiłków okazują się więc obecnie kluczowymi cechami, na które zwracają uwagę poszukujący kwatery.

Na najwyższe dopłaty zgadzają się przede wszystkim Polacy w wieku 35-49 lat. Co dziesiąta osoba (9,2 proc.) w tym przedziale wiekowym jest gotowa na podwyżkę powyżej 20 proc . od zeszłorocznych cen, a wśród ogółu akceptujących takie koszty ta grupa wiekowa ma największy odsetek.

Dodatkowo, jedna trzecia Polaków (37 proc.) twierdzi, że mógłby sobie pozwolić na zakup nieruchomości wypoczynkowej, a 18 proc. badanych stać na lokal za ponad 300 tys. zł.

Biorąc pod uwagę ceny nieruchomości podawane publicznie przez portal RynekPierwotny.pl, można rzeczywiście znaleźć nieruchomości w lokalizacjach nadmorskich w cenie do 300 tys. zł (licząc po najniższym metrażu razy cena nominalna podana w ofercie), natomiast będą to z reguły niewielkie lokale, zazwyczaj do samodzielnego wykończenia i niekoniecznie w najbardziej rozwiniętych kurortach.

Znacznie lepszy wybór mają nabywcy, którzy chcą przeznaczyć na taki zakup powyżej 300 tys. zł. Wówczas w grę wchodzą najpopularniejsze kurorty, w tym Kołobrzeg, Ustronie Morskie, czy Jurata. Dysponując takim budżetem, można też liczyć na wykończenie pod klucz, pozwalające natychmiast wprowadzić się lub wynająć lokal tuż po odbiorze od dewelopera.

- Zdecydowaliśmy się na sprzedaż wykończonych pod klucz apartamentów wypoczynkowych, aby zapewnić klientom wygodę. Z jednej strony poszukiwanie i późniejszy ekip wykończeniowych na wybrzeżu, samemu będąc na co dzień np. w Poznaniu lub Warszawie, nie jest wcale łatwe ani przyjemne, a przy tym pochłania mnóstwo czasu. Z drugiej strony, prowadzenie indywidualnych prac wykończeniowych w poszczególnych apartamentach może się wydłużać, a to z kolei sprawi, że goście wynajmujący już gotowe lokale nie będą czuli się do końca komfortowo. A tego chcieliśmy uniknąć i zagwarantować naszym inwestorom, że będą mogli już po odbiorze wprowadzać się lub wynajmować i w pełni korzystać z apartamentu - zwraca uwagę Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development, poznańskiej firmie deweloperskiej, która oferuje lokale w nadmorskiej inwestycji Apartamenty Koło Brzegu.

