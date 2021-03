Polacy są gotowi na ponoszenie kosztów zmian klimatycznych, ale oczekują zaangażowania władz i biznesu

Z badań przeprowadzonych na początku 2021 roku przez firmę innogy Polska wynika, że niemal wszyscy Polacy są świadomi zachodzących zmian klimatycznych. Dostrzegamy nie tylko problem zanieczyszczenia powietrza i ponoszenia kosztów działań proekologicznych. Widzimy również konieczność zaangażowania się we wprowadzanie proekologicznych zmian przedstawicieli sektora publicznego i biznesu. Raport innogy Zielone miasta i gminy. Inwestycje proekologiczne w sektorze publicznym, usługowym i mieszkaniowym przedstawia sposób postrzegania przez społeczeństwo zmian klimatycznych. Pokazuje również poziom świadomości ekologicznej oraz rolę poszczególnych sektorów gospodarki we wprowadzaniu rozwiązań przyjaznych środowisku.

Moje środowisko – moja sprawa

82 proc. ankietowanych uważa zmiany klimatyczne za ważną kwestię, zaś 70 proc. dostrzega realne zagrożenie, jakie stanowią. Co ciekawe znacząca grupa badanych (73 proc.) zauważa, że zmiany proekologiczne wpływają na atrakcyjność miejsca zamieszkania. Motywuje ich to do przekształcania nawyków i budowania świadomości o problemach środowiskowych.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Polacy coraz częściej starają się wybierać produkty i usługi, które nie są szkodliwe dla otoczenia (64 proc.). Wiele osób widzi również zasadność ponoszenia osobistych kosztów na rzecz zmian klimatycznych (42 proc.). Powszechny charakter problemu powoduje, że społeczeństwo stara się wziąć odpowiedzialność na własne barki i szuka rozwiązań mających na celu poprawę stanu środowiska. Dlatego stale rośnie zainteresowanie ofertami firm proekologicznych. Większość badanych jest gotowa zaangażować się w działania proekologiczne (61 proc.) i wprowadzać w swoim otoczeniu rozwiązania nienaruszające równowagi natury.

Biznes i samorządy reagują na zmiany klimatu

Większość Polaków (71 proc. osób biorących udział w badaniu) uważa, że wprowadzaniem proekologicznych zmian powinny zająć się instytucje publiczne, zaś prawie połowa (48 proc.) aprobuje wdrażanie ich przez firmy.

– Siedmiu na dziesięciu respondentów jest zdania, że aktywne działania proekologiczne powinny być realizowane przez władze na szczeblu centralnym i lokalnym, a praktycznie połowa twierdzi, że jest to odpowiedzialność firm. Oczekiwania społeczne są więc sporym wyzwaniem, zarówno dla instytucji publicznych oraz biznesu – mówi Małgorzata Eull, Dyrektor Pionu Klienci Biznesowi, innogy Polska S.A. – Przyjrzeliśmy się inicjatywom podejmowanym przez instytucje publiczne, branżę nieruchomości mieszkaniowych, oraz branżę usługową. Na tej podstawie diagnozujemy, jak zmieniają się miasta i gminy, nasze otoczenie, i miejsca w których żyjemy. Przedstawione przez nas w raporcie przykłady inwestycji proekologicznych cechuje wielopłaszczyznowe podejście i atrakcyjność zastosowanych rozwiązań.

Jedną z wielu firm z sektora retail, które postanowiły wesprzeć zielone inwestycje jest Żabka Polska. Stworzyła pierwszy sklep w 100 proc. zasilany zieloną energią. Jest to miejsce, w którym firma – często jako pierwsza na świecie – testuje przyjazne środowisku rozwiązania. Innym przykładem na zieloną działalność biznesową, tym razem w branży nieruchomości, jest rozwiązanie zastosowane przez firmę Skanska. W tym przypadku przed przystąpieniem do budowy osiedla mieszkaniowego wykonano szereg analiz ekologicznych i przyrodniczych. Wzięli w nich udział m.in. ekolodzy, dendrolodzy i ornitolodzy. Dzięki temu możliwe było zaprojektowanie terenów zielonych tak, by odtworzyć lokalny naturalny ekosystem. Ciekawą inicjatywę podjęła Poczta Polska, która w kwietniu 2018 roku przeprowadziła największe w Polsce testy aut elektrycznych we flocie biznesowej. Testowano auta siedmiu marek. Rok później uruchomiono kolejne testy samochodów elektrycznych, w wyniku których rozpoczęto wymianę pocztowej floty na pojazdy ekologiczne.

Firmy coraz chętniej podejmują się działań chroniących środowisko przed niekorzystnymi zmianami także ze względu na swoich pracowników. Stale rosnąca świadomość ekologiczna w społeczeństwie przekłada się na osoby zatrudnione w firmach. Te z kolei oddolnie wpływają na podejście przedsiębiorstw do realizacji swojej misji i wizji z poszanowaniem środowiska. Finalnie przekłada się to na coraz większe zainteresowanie inwestycjami proekologicznymi całego rynku.

Pełną treść raportu można pobrać na dedykowanej stronie www

----

Raport „Zielone miasta i gminy. Inwestycje proekologiczne w sektorze publicznym, usługowym i mieszkaniowym” powstał na podstawie badania zrealizowanego metodą wywiadów online CAWI, w dniach 15–21 stycznia 2021 roku na ogólnopolskiej próbie Polaków w wieku 18-65 liczącej 1000 osób. Badanie zostało przeprowadzone w celu zbadania świadomości ekologicznej wśród Polaków i postrzegania rozwiązań ekologicznych. Raport skierowany jest do jednostek publicznych miast działających na korzyść mieszkańców, deweloperów oraz wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowych, a także sektora usług typu sklepy convenience, oraz uczelni prywatnych. Raport przedstawia zastosowane rozwiązania proekologiczne w formie przykładów międzynarodowych i polskich działań realizowanych przez firmy i instytucje. Eksperci z firmy innogy przedstawili kierunki rozwoju poszczególnych branż oraz podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wyzwań związanych z wprowadzaniem rozwiązań proekologicznych. Polski Klub Ekonomiczny określił trudności, z którymi mierzą się przedsiębiorcy oraz przedstawił dlaczego firmy oraz instytucje decydują się na „zielone” inwestycje. Cały materiał został uzupełniony perspektywą ekspercką przez Polski Fundusz Rozwoju, UNEP-GRID oraz środowisko dziennikarskie wyjaśniającą m.in. jakie korzyści społeczne wynikają z wprowadzanych zmian proekologicznych, czy jakie istnieją sposoby pozyskiwania funduszy na inwestycje.