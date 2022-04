Polski rynek najmu jest w stanie zaspokoić potrzeby ponad 3,2 mln osób, ale większość mieszkań jest już wynajętych

Od wybuchu wojny na Ukrainie do Polski przyjechało około 2,7 mln osób. Tak duży napływ ludności wpłynie na rynek najmu mieszkań w Polsce, ale wciąż nie wiemy, jak wiele z nich zdecyduje się pozostać na dłużej w naszym kraju. - To, czego możemy być pewni, to że ci, którzy zdecydują się zostać, przynajmniej na początku swojego pobytu będą poszukiwać właśnie mieszkań na wynajem. Wg najnowszych danych Centrum Analiz PKO BP część uchodźców, która pozostanie w Polsce na dłużej lub na stałe, w perspektywie kilku lat wygeneruje dodatkowe zapotrzebowanie na ok. 230 tys. mieszkań. To z kolei może wpłynąć na jeszcze większe zaangażowanie deweloperów i funduszy PRS na polskim rynku - mówi Sławomir Imianowski, prezes Resi4Rent. .

