Polskie akademiki dalekie od poziomu jaki oferują największe ośrodki akademickie na świecie

Zeitraum, międzynarodowy operator domów studenckich, przejął właśnie w zarządzanie swój pierwszy obiekt w Polsce.

W transakcji zakupu akademika inwestora wspierali eksperci firmy JL

Działający już od trzech lat obiekt umożliwia zakwaterowanie 345 osób w 157 pokojach.

Pierwsi studenci wprowadzą się do budynku już we wrześniu.

W ramach aktywności w polskim sektorze living Zeitgeist AM inwestuje zarówno w prywatne domy studenckie jak i w mieszkania na wynajem oraz apartamenty serwisowane. Działalność na rynku studenckim realizować będzie za pośrednictwem spółki zależnej – Zeitraum. Zeitraum działa od 5 lat i jest obecnie drugim co do wielkości operatorem domów studenckich w Czechach, zarządzając portfolio 460 „łózek” w akademikach i 156 miejsc noclegowych w apartamentach serwisowanych. Krakowski akademik będzie pierwszym spoza terytorium Czech w portfolio operatora.

- Cieszymy się, że Kraków, jako pierwsze miasto w Polsce, dołączy do miast studenckich, w których oferujemy akademiki. Dla naszych mieszkańców w polskim obiekcie przewidujemy takie same udogodnienia jak w Czechach, a budynek, który przejęliśmy wymaga tylko niewielkich zmian, aby dostosować go do standardów Zeitraum - podkreśla Zdena Noack, dyrektor zarządzająca Zeitraum Student Housing.

Studenci zainteresowani wynajmem miejsca w budynku przy Koszykarskiej 33 będą mieli do dyspozycji jedno, dwu lub trzyosobowe pokoje. Budynek przystosowany jest również dla osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy mogą korzystać z aż jedenastu nowocześnie wyposażonych kuchni, mini siłowni, pokoju relaksu z dużym telewizorem oraz z samoobsługowej pralni na żetony. Do ich dyspozycji pozostaje również parking samochodowy i rowerowy. Budynek jest również przystosowany do funkcjonowania w zaostrzonym rygorze sanitarnym.

- Na obecną chwilę mamy już blisko 75 proc. obłożenia na rok akademicki 2021/2022. Dołożymy wszelkich starań, aby studenci czuli się tu bezpiecznie i komfortowo, a ich jedynym zmartwieniem były wyniki osiągane na uczelni - dodaje Zdena Noack.