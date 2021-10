Popularne sposoby inwestowania w nieruchomości?

Na polskim rynku nieruchomości występuje niedobór podaży, co widoczne jest w szczególności w dużych miastach. Podejmowane inwestycje na rynku pierwotnym nie są w stanie zaspokoić rosnącego popytu. Wszystko to prowadzi do wzrostu cen nieruchomości, a to z kolei stwarza warunki dla wypracowania zysków z inwestycji w nieruchomości. Pytanie tylko jak takie inwestycje prowadzić?

Kupowanie nieruchomości wprost

Najmniej skomplikowanym sposobem inwestowania w nieruchomości jest kupowanie ich wprost. Cala inwestycja opiera się więc na tym, by kupić mieszkanie, dom czy działkę budowlaną lub rekreacyjną po korzystnej cenie i po pewnym czasie zrealizować całą inwestycję, sprzedając nieruchomość po wyższej cenie.

Taki tryb lokowania swoich środków finansowych na rynku nieruchomości ma swoje zalety – nie wymaga zakładania dodatkowych rachunków inwestycyjnych czy korzystania z pośredników, ale z drugiej strony wymaga posiadania sporej kwoty tytułem zrealizowania inwestycji. To wysoka bariera wejścia, która jest czasem niemożliwa do przeskoczenia przez indywidualnych inwestorów. Można co prawda zaciągnąć kredyt hipoteczny, ale to zwiększa możliwe zyski z inwestycji w nieruchomości, z uwagi na konieczność poniesienia kosztów kredytowania.

Jeśli inwestor ma jednak pieniądze własne w kwocie pozwalającej na zakup np. działki budowlanej w atrakcyjnej lokalizacji, wówczas taka inwestycja będzie traktowana jako bezpieczna przystań na trudne czasy np. na giełdzie papierów wartościowych.

Flipowanie nieruchomości

Duże zyski mogą przynieść inwestorom inwestycyjne polegające na flipach, czyli wyszukiwaniu atrakcyjnych mieszkań czy domów, które są sprzedawane przez właścicieli znacznie poniżej ich wartości rynkowych. Mogą one być przeznaczone do generalnego remontu lub mieć nieuregulowaną sytuację prawną, np. obciążenia komornicze. Można sobie jednak z tym poradzić i doprowadzić mieszkanie do stanu używalności, niskim nakładem środków. Flipperzy najczęściej sami remontują takie mieszkania, wyposażają je w podstawowy sposób, przez co znacznie zwiększają ich obiektywną wartość. Świeżo odmalowane mieszkania, z wyposażeniem i ciekawą aranżacją dokonaną w ramach home stagingu powodują, że nieruchomość staje się atrakcyjniejsza w oczach potencjalnych nabywców i są oni w stanie zapłacić za nią znacznie więcej niż pierwotna cena nabycia.

Udział w nieruchomości

Zamiast kupować na własność całe mieszkanie czy budynek apartamentowca, co wymaga rzecz jasna ogromnych nakładów finansowych, można zostać udziałowcem. Kupić tylko udziały w danym przedsięwzięciu i partycypować w kosztach jego budowy. Później deweloper budujący np. apartamentowiec z pieniędzy pozyskanych od inwestorów, np. w ramach crowdfundignu, dzieli zyski pomiędzy nich, kiedy sprzeda mieszkania znajdujące się w nim. Crowdfunding to inaczej społecznościowe finansowanie inwestycji, które likwiduje problem z barierą wejścia w inwestycje polegające na budowaniu czy zakupie nieruchomości.

Zarabianie na nieruchomościach na giełdzie

Na giełdzie papierów wartościowych notowane są różne spółki, działające w odmiennych branżach działalności, między innymi na rynku nieruchomości. To głównie spółki deweloperskie, które poprzez wejście na giełdę mogły zgromadzić dodatkowy kapitał na zaplanowane inwestycje. W warunkach prosperity na rynku nieruchomości, gdy popyt znacznie przeważa podaż, warto prowadzić inwestycje w akcje spółek giełdowych z rynku nieruchomości. Najpewniej w takiej sytuacji będą one drożały w czasie, dlatego można na nich po prostu sporo zarobić, przy stosunkowo niewielkim ryzyku, ponieważ istnieją określone zabezpieczenia prawne przy inwestycjach deweloperskich.

