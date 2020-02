Poznań ze stabilnymi cenami najmu

Rok 2019 przyniósł rekordową sprzedaż nowych mieszkań w Poznaniu, a mimo to ich ceny nie szybowały tak mocno w górę, jak w innych aglomeracjach. W stolicy Wielkopolski najmniej wzrosły też koszty najmu mieszkań. Poznaniakom pozazdrościć mogą zwłaszcza mieszkańcy Krakowa i Trójmiasta.

Jak podaje firma doradcza JLL w swoim najnowszym raporcie „Rynek mieszkaniowy w Polsce – IV kw. 2019”, w Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu i Łodzi wzrosty cen osiągnęły wartość dwucyfrową. Najbardziej podrożały nowe mieszkania w Krakowie – aż o 16 proc. Z kolei we Wrocławiu średnia cena mieszkań w ofercie firm deweloperskich wzrosła w 2019 r. o 12 proc., zaś w Trójmieście i Łodzi – o 10 proc. Tymczasem w Poznaniu deweloperzy podnieśli ceny średnio o niecałe 2 proc., czyli poniżej inflacji.

Z czego wynika tak duża różnica? Z danych JLL wynika, że w 2019 r. w Poznaniu mieliśmy do czynienia z 6 proc. nadwyżką liczby mieszkań wprowadzonych na rynek nad liczbą transakcji. Przy czym zarówno podaż, jak i popyt, były tam rekordowe. Poznańscy deweloperzy sprzedali ok. 6,4 tys. nowych mieszkań, czyli aż o 30 proc. więcej niż w najlepszym do tej pory roku 2018.

Do większej aktywności inwestycyjnej firm deweloperskich skłonił je najpewniej nie tylko rosnący popyt na nowe mieszkania. Ważne jest też to, że mogą oni dość szybko zareagować na zwiększające się zapotrzebowanie. Wskazuje na to bezapelacyjne zwycięstwo Poznania w ubiegłorocznym Rankingu Miast Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Ranking jest opracowywany na podstawie danych dotyczących czasu wydawania warunków zabudowy oraz pozwoleń na budowę budynków wielorodzinnych.

W JLL zwracają uwagę, że popyt na mieszkania ma w dużym stopniu charakter inwestycyjny i zależy od sytuacji na rynku najmu. Dane Narodowego Banku Polskiego sugerują, że w latach 2017 – 2018 nawet ok. 30 proc. – 40 proc. nowych mieszkań w siedmiu największych aglomeracjach było kupowanych w celach inwestycyjnych. W efekcie rośnie podaż mieszkań na poznańskim rynku najmu długoterminowego. Co ciekawe, Poznań wyróżnia się na tle innych aglomeracji stosunkowo małym wzrostem stawek czynszu.

Z najnowszego raportu AMRON-SARFiN wynika, że w 2019 r. najbardziej podrożał najem mieszkania w Gdańsku – o 6,32 proc. i w Łodzi – o 4,6 proc.. Natomiast najmniejsze podwyżki odczuli najemcy we Wrocławiu i właśnie Poznaniu. Średnie czynsze wzrosły tam odpowiednio: o 2,09 proc. i 2,8 proc.

W perspektywie ostatnich 5 lat w Poznaniu przeciętne czynsze najmu pozostawały w miarę stabilne. Wzrosły one bowiem w tym okresie zaledwie o ok. 9 proc.. Na drugim biegunie jest Łódź, gdzie przeciętny czynsz najmu wzrósł aż o 41 proc.

