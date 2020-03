Producenci systemów nadzoru wkraczają na rynek mieszkań na wynajem

RentEye to krok w stronę automatyzacji procesu zarządzania mieszkaniami na wynajem, a także zwiększenia ich bezpieczeństwa. Pozwala na bieżąco reagować w przypadku wykrycia wszelkich naruszeń. Minimalizuje m.in. skutki pobytu hałaśliwych lokatorów, którzy naruszają ciszę nocną lub nie stosują się do zakazu palenia.

- Produkt w dyskretny sposób rozwiązuje podstawowy problem firm i osób zajmujących się najmem, ale nie tylko. Zainteresowani tym rozwiązaniem są także zarządcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, dla których to skuteczny i tani sposób na stały monitoring części wspólnych - mówi Michał Powichrowski, współtwórca rozwiązania RentEye.

RentEye z zewnątrz przypomina zwykłą, minimalistyczną ładowarkę do telefonu. W rzeczywistości to jednak zaawansowane urządzenie, na stałe podłączone do internetu i aplikacji mobilnej. Zasilane jest z gniazdka, nie wymaga więc wymiany baterii.

- Czujnik można zamontować w dowolnym gniazdku, nawet tym schowanym za szafką. Aby działał, wystarczy, że skonfigurujemy go za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej, dostępnej na platformy iPhone i Android - tłumaczą twórcy.

Uzupełnieniem urządzenia jest zaawansowany system nadzoru stworzony z myślą o firmach, które wynajmują mieszkania. Pozwala on na monitorowanie wielu nieruchomości na raz, a także dodawanie pracowników i przypisywanie im konkretnych apartamentów w ramach jednego konta.

Projekt narodził się dzięki współpracy białostockich biznesmenów oraz naukowców z Politechniki Białostockiej przy wsparciu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.