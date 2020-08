Profesjonalizacja najmu nabiera tempa. Inwestycje w budynki na wynajem stają się rynkową normą?

Rozwój instytucjonalnego rynku najmu stanowi potencjalnie najbardziej fundamentalną zmianę na polskim rynku mieszkaniowym od czasu transformacji ustrojowej. Przemysław Chimczak, partner w ThinkCo zaznacza, że segment prywatnego rynku najmu instytucjonalnego, stanowiący dziś niecałe 4 tysiące lokali, urośnie do ponad 11 tysięcy w 2023 roku. W 2025 będzie już co najmniej 37 tysięcy lokali na wynajem w rękach instytucji.

Skala rynku najmu w Polsce i jego charakterystyka

Rynek najmu prywatnego w Polsce jest przynajmniej dwa razy większy niż się powszechnie uważa. Autorzy raportu szacują liczbę mieszkań wynajmowanych po czynszu rynkowym na ponad 1,2 miliona lokali, co stanowi 8,3 proc. zasobu mieszkaniowego Polski. Obecnie są to niemal wyłącznie mieszkania wynajmowane detalicznie. Jednocześnie gwałtownie rośnie liczba osób zgłaszających przychody z najmu. W 2018 r. złożono ponad 775,5 tys. zeznań podatkowych zawierających przychody z najmu, niemal dwukrotnie więcej niż pięć lat wcześniej.

Liczba ta obejmuje jedynie osoby fizyczne i nie informuje, ile mieszkań wynajmują. Rozdrobnienie i brak łatwo dostępnych wiarygodnych danych stanowią o charakterze polskiego prywatnego rynku najmu. Prawdą jest, że w ostatnich latach zaistniało zjawisko zorganizowanego inwestowania w mieszkania rozproszone, a liczba zakupów inwestycyjnych stale rośnie. Jednak ze względów kulturowych, braków w edukacji i metodologii rynku najmu, czy chęci pozostania w szarej strefie przez część inwestorów, dane z którymi przychodzi nam się mierzyć uznać należy za zaniżone, przyjmując pewien margines błędu.

Obraz najemcy w Polsce

Polski najemca jest młody i mobilny - 86,2 proc. najemców ma mniej niż 39 lat. Mobilność, „wchodzenie w dorosłość“ i początek kariery zawodowej stanowią więc główne cechy charakterystyczne najemcy w Polsce. Pod względem możliwości finansowych polskich najemców wyróżniają̨ się̨ dwie grupy. Pierwsza to najemcy budżetowi, poszukujący jak najtańszych lokali do najmu. Drugą stanowią̨ osoby lepiej sytuowane, nieco starsi i dobrze zarabiający specjaliści, mobilni z uwagi na swoją pracę.

Najem uważany jest w Polsce za moment przejściowy między wyprowadzką z domu rodzinnego a własnym mieszkaniem. Najczęstsze powody przechodzenia najemców do grupy właścicieli to zmiany dotyczące rodziny, takie jak małżeństwo i dzieci (46 proc.) oraz możliwości finansowe (37,2 proc.), czyli osiągnięcie odpowiednich dochodów i oszczędności. Powiązanie własności nieruchomości z wyższym statusem społecznym jest istotną składową polskiej kultury mieszkaniowej. Może się to jednak zmieniać wraz ze wzrostem mobilności Polaków, ich nawyków życiowych i zakupowych oraz z ograniczeniami w zakresie finansowania zakupów nieruchomości.

