PRS chce być eko. Resi4Rent na ścieżce zrównoważonego rozwoju

Zielone inicjatywy na rynku nieruchomości to już dziś konieczność.

Zrównoważony rozwój nie zawsze znajdował się na szczycie listy priorytetów w branży nieruchomości, ale w ostatnim czasie stał się kluczowym trendem wśród profesjonalnych podmiotów funkcjonujących na tym rynku, także tych oferujących mieszkania, zarówno na sprzedaż, jak i na wynajem.

Powstające dziś osiedla znacznie różnią się od tych, które budowano jeszcze dekadę temu.

Inwestorzy w swoich projektach coraz częściej wprowadzają rozwiązania prośrodowiskowe oraz dążą do osiągnięcia międzynarodowych standardów i certyfikatów środowiskowych, a echa informacji o strategiach ESG przyjmowanych przez kolejne organizacje nie milkną. Również dla mieszkańców coraz większe znaczenie mają odpowiednio zagospodarowane przestrzenie wspólne, otoczenie zieleni sprzyjające rekreacji i odpoczynkowi, a także lokalizacja umożliwiająca korzystanie z alternatywnych do samochodów i przyjaźniejszych dla środowiska środków transportu jak rowery, hulajnogi czy choćby komunikacja publiczna.

Zielona odpowiedzialność

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Havas Climate Change aż 82 proc. konsumentów uważa, że to marki i firmy, a nie tylko politycy, mają do odegrania kluczową rolę w budowaniu lepszego jutra w kontekście troski o środowisko i przyszłość naszej planety. Potwierdzeniem tych globalnych oczekiwań są także wyniki ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców inwestycji zarządzanych przez Resi4Rent. Ponad połowa z nich uważa, że w ramach działań i inicjatyw podejmowanych na terenie inwestycji mieszkaniowych powinny być organizowane wydarzenia o tematyce społecznej i ekologicznej. Istotna część lokatorów (około 30 proc.) nie ma zdania w tym temacie, co z kolei pokazuje, że wciąż jest jeszcze dużo pracy do wykonania, aby uświadomić większej grupie społecznej znaczenie codziennych nawyków i zrównoważonych rozwiązań dla środowiska.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje

- Jesteśmy dopiero na początku naszej drogi ku bardziej ekologicznym i zielonym inwestycjom z mieszkaniami w abonamencie, ale już dziś podejmujemy konkretne działania, ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę z wpływu sektora nieruchomości na środowisko naturalne i odpowiedzialności jaką w związku z tym spoczywa na inwestorach. R4R nie tylko promuje postawy ekologiczne wśród mieszkańców, ale także realizuje konkretne rozwiązania na terenie swoich osiedli takie jak zbiorniki retencyjne stanowiące rezerwuar wody deszczowej na czas suszy, ogrody deszczowe, które dzięki specjalnej konstrukcji zbierają wodę deszczową, stopniowo oddając ją do ekosystemu czy zielone ściany. Na dachach dwóch naszych inwestycji – w Poznaniu i Warszawie przy ul. Suwak działają panele fotowoltaiczne. Ponadto wszystkie mieszkania na wynajem wyposażone są w sprzęty o wysokiej klasie efektywności energetycznej, a w części naszych inwestycji do mieszkań na parterach przynależą ogródki, które szczególnie w czasie ostatnich lockdown’ów zyskały w oczach wielu mieszkańców i nadal cieszą się popularnością. Natomiast w procesie projektowania ważniejsze są dla nas rowerownie niż parkingi dla samochodów. W ramach specjalnych akcji na wiosnę mieszkańcy Resi4Rent mogą skorzystać także z bezpłatnego serwisu rowerów. Chcemy, aby oferowane przez nas inwestycje były nie tylko dobrymi miejscami do życia i pracy, ale stały się atrakcyjną częścią nowoczesnych przestrzeni miejskich, a w takich nie może zabraknąć zieleni i prośrodowiskowych inicjatyw – wyjaśnia Sławomir Imianowski, prezes Resi4Rent.

Metoda małych kroków

Zrównoważony rozwój zyskuje i nadal będzie zyskiwał na znaczeniu zarówno, jeśli chodzi o proces inwestycyjny, jak i odpowiedzialne rozwiązania w obrębie istniejących już inwestycji i społeczności, takie jak racjonalne wykorzystanie zasobów, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, minimalizacja wytwarzania odpadów i racjonalna gospodarka nimi. Według ONZ mamy 12 lat, żeby zapobiec katastrofie ekologicznej. Jak wynika z badań Ipsos w Polsce, 72 proc. ludzi jest świadomych, że, aby uratować planetę̨, potrzebne są natychmiastowe działania, ale jedynie połowa wie, co mogłaby sama w tym celu zrobić. Jak przekonują eksperci rozwiązanie jest prostsze niż się wydaje. Wystarczy zacząć od małych kroków – takich jak zmiana nawyków i zachowań w codziennym życiu. Każde nawet najmniejsze działanie na rzecz ochrony środowiska ma sens. Wśród tych najprostszych i możliwych do wdrożenia niemal przez każdego wymieniane są: ograniczenie kąpieli w wannie na rzecz prysznica, segregacja odpadów, noszenie własnych wielorazowych toreb na zakupy, wyłączanie światła i odłączanie od prądu nieużywanych urządzeń, wybieranie lokalnych produktów, wybieranie ekotransportu czy dawanie rzeczom drugiego życia.

Jak wynika z ankiet przeprowadzonych wśród lokatorów 8 inwestycji Resi4Rent w pięciu największych polskich miastach najpopularniejszymi aktywnościami proekologicznymi, które sami wprowadzają w życie są: segregacja odpadów (72 proc.), oszczędzanie energii (67 proc.), ograniczanie zużycia wody (64 proc.) a także przemieszczanie się pieszo lub rowerem (50 proc.). To ostatnie jest możliwe m.in. dzięki temu, że wszystkie projekty Resi4Rent położone są w centrach miast lub w innych, ale zawsze dogodnie skomunikowanych i dobrze zagospodarowanych dzielnicach. Wpisują się one w zyskującą coraz większą popularność koncepcję 15-minutowych miast, w których wszystko co niezbędne do wygodnego życia, czyli praca, sklepy i usługi znajduje się w zasięgu spaceru lub dojazdu rowerem, bez konieczności korzystania z samochodu.

- Odpowiedzialnie planowane i realizowane inwestycje, uwzględniające kwestie środowiskowe, to nasz priorytet na najbliższe lata. Poza kontynuacją dotychczasowych działań, w nowych projektach wdrażamy takie rozwiązania jak np. panele słoneczne na dachach oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych, które mają na celu pomóc naszym najemcom w realizacji ich zobowiązań w zakresie ochrony środowiska – podkreśla Sławomir Imianowski.