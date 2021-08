PRS w Polsce będzie się rozwijał powoli

Dostępność działek mieszkaniowych w dobrych miejskich lokalizacjach jest w coraz większym stopniu ograniczona, a ich ceny gwałtownie rosną. To podstawowy hamulec rozwoju sektora PRS w Polsce. Sektor ma przed sobą perspektywy wzrostu, ale jego rozwój będzie następował powoli. Na rynku polskim nie widać bowiem żadnych przesłanek, które mogłyby zwiastować szybki wzrost jego popularności – tłumaczy Radosław Biedecki, radca prawny, partner zarządzający w polskim biurze kancelarii Noerr, który będzie gościem Property Forum 2021.

Inwestorzy najchętniej kupowaliby w Polsce całe portfele mieszkań na wynajem, a z tym jest kłopot, bo ich po prostu u nas jeszcze nie ma. od tym względem jesteśmy białą plamą na mapie Europy.

Można powiedzieć, że inwestorzy tak naprawdę nie mają innej alternatywy jak inwestować u nas, ponieważ na swoich rodzimych rynkach nie są w stanie już niczego kupić, chyba że za bardzo wysoką cenę, co byłoby nieuzasadnione ekonomicznie.

Trend wynajmu nieruchomości zamiast ich kupna, raczej przybiera niż traci na sile, aczkolwiek jest to proces bardzo powolny i dotyczący dużych ośrodków miejskich.

Dlaczego sektor PRS wciąż nazywamy inwestycjami alternatywnymi?

Radosław Biedecki, radca prawny, partner zarządzający polskim biurem Noerr: Dzieje się tak, ponieważ mimo pojawiających się inwestycji tego rodzaju, jest to wciąż stosunkowo nowy obszar działalności czy też produkt na naszym rynku. W szczególności, gdy porównamy go z innymi sektorami rynku nieruchomości komercyjnych, które funkcjonują w Polsce od lat. Co prawda już w końcówce lat 90. ubiegłego wieku pojawiały się fundusze inwestycyjne, które kupowały na przykład sto mieszkań w Warszawie, lecz wtedy jeszcze nikt nie nazywał tego instytucjonalnym wynajmem.

Dzisiaj fundusze inwestycyjne z całego świata interesują się naszym rynkiem bardzo intensywnie. Czy jesteśmy tak atrakcyjni dlatego, że Polska jest białą plamą na mapie Europy jeśli chodzi o PRS, czy dlatego że u nas jest taniej?

