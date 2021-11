PRS-y wcale nie windują cen mieszkań

Obecne wzrosty cen mieszkań na rynku wynikają przede wszystkim z powodu nierównowagi między silnym popytem, a niedostatkiem podaży wynikającym z brakiem dostępności gruntów na rynku, wzrostem kosztów materiałów budowlanych i wykonawstwa czy przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi.

Transakcje z udziałem funduszy inwestycyjnych są głośne medialne, ale stanowią tylko ułamek rynku. Od 2015 r. w sektorze PRS znajduje się jedynie ok. 7 tys. mieszkań, z czego 2 tys. posiada Rządowy Fundusz Mieszkań na Wynajem PFR. Jednocześnie inwestorzy indywidualni zakupili w tym okresie około 100-120 tys. mieszkań przy ogólnej sprzedaży deweloperskiej w sześciu największych miastach na poziomie ok. 410-420 tys. mieszkań. Udział PRS w całym zasobie najmu w Polsce wynosi około pół procenta, a w Warszawie udział funduszy PRS w całkowitych zasobach mieszkaniowych to 2,5 promila.

- Przyjmując, że w Warszawie sprzedaje się średnio 20 tys. mieszkań, to gdyby co dziesiąte mieszkanie zostało sprzedane funduszowi (co samo w sobie jest nierealistyczne), to po 50 latach fundusze posiadałyby jedynie 5 proc. zasobu mieszkaniowego w Warszawy, który by wzrósł do 2 mln mieszkań – komentuje Sebastian Juszczak z PZFD.

Fundusze inwestycyjne nie wykupują mieszkań znajdującej się w bieżącej ofercie deweloperów

Fundusze inwestycyjne nie wykupują mieszkań znajdującej się w bieżącej ofercie deweloperów i nie konkurują z osobami fizycznymi na rynku nieruchomości. Kontrakty dotyczą inwestycji, które są w budowie lub są jedynie zaplanowane, ale niewprowadzonych jeszcze do sprzedaży.

– Mieszkania nabywane przez fundusze nie stoją puste, a są wynajmowane. Rynek najmu instytucjonalnego stanowi alternatywę dla osób, które nie chcą lub nie mogą sfinansować mieszkania na własność. Większa liczba mieszkań w projektach PRS to zwiększenie dostępności mieszkań w Polsce. Projekty PRS cechuje świetna lokalizacja, nowoczesność, bardzo dobry standard i bogata oferta kulturalna w ramach części wspólnych – dodaje Sebastian Juszczak.

W dłuższej perspektywie udział inwestorów instytucjonalnych w rynku wpływa na ustabilizowanie cen najmu, skoro inwestorzy instytucjonalni budują swój portfel antycyklicznie mając na uwadze wieloletnią perspektywę.