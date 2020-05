Prywatne domy i mieszkania na wynajem mogą wygrać w walce o turystów

Dziennik Gazeta Prawna podaje wyniki sondażu wykonanego na zlecenie United Surveys, z którego wynika, że o klienta w nadchodzące wakacje nie będzie łatwo. Ponad 57 proc. badanych osób zadeklarowało, że po zniesieniu ograniczeń, urlop spędzi w domu. Tylko 37,4 proc. twierdzi, że myśli o odpoczynku poza domem, z czego niemal 15 proc. wyjedzie na działkę lub do rodziny. Oznacza to, że do kurortów i miejscowości turystycznych uda się około 23 proc. Polaków, z czego niemal 16 proc. wybierze Polskę.

Marlena Kosiura, analityk portalu inwestycjewkurortach.pl, w wypowiedzi dla DGP powiedziała, że na klientów w tym roku mogą liczyć przede wszystkim właściciele apartamentów i kwater prywatnych. Turyści mogą rzadziej decydować się na nocleg w hotelu co jest związane z tym, że to duże skupiska ludzkie, których w związku z koronawirusem należy unikać. Do tego dochodzą liczne ograniczenia nałożone na obiekty i brak możliwości skorzystania z restauracji hotelowej. Monika Kosiura dodaje, że na ich korzyść apartamentów prywatnych przemawia także to, że nierzadko są one w pełni wyposażone i oferują kuchnię, co pozwala na samodzielne przygotowywanie posiłków.

Dodatkowo, jak wyjaśnia DGP, aktualnie kwestią priorytetową jest bezpieczeństwo, co również może sprawić, że apartamenty czy nawet domy na wynajem, mogą wygrywać z dużymi obiektami hotelowymi przez, które zwykle przewija się duża liczba osób.

Gazeta podaje, że ceny noclegów na razie pozostają na poziomie zbliżonym do tego z ubiegłego roku. Właściciele obiektów nie wykluczają jednak podwyżek. Powodem są przede wszystkim większe koszty stałe obiektów, związane z podwyżką cen prądu czy gospodarowania odpadami.