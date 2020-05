Prywatne nadmorskie mieszkanie - rodzinna inwestycja w bezpieczny wypoczynek

Pod koniec kwietnia UNWTO, czyli agenda ONZ zajmująca się światową turystyką ogłosiła, że wszystkie państwa na świecie nałożyły ograniczenia na podróżujących. Nigdy wcześniej w historii taka sytuacja nie miała miejsca. Nie można się więc dziwić, że planujący wakacje wskazują jako cel swoich podróży lokalizacje w Polsce.

Precyzja obostrzeń i jak je przestrzegać?

Zasady przyjmowania gości w miejscach oferujących nocleg ogłoszone przez administrację państwową jeszcze przed majówką w związku z luzowaniem restrykcji wzbudziły jednak wiele wątpliwości, zarówno po stronie hotelarzy, jak i wypoczywających. Zgodnie z informacjami przekazanymi mediom przez portal Noclegi.pl po pierwszym dniu rozmrożenia turystyki klienci przy wyborze kwatery pytają o możliwość unikania kontaktu z innymi gośćmi oraz procedury sanitarne panujące w danym obiekcie. W ślad za nowymi preferencjami konsumentów poszedł już portal Booking.com, co widać dobitnie po stronie głównej serwisu, gdzie promowane są obecnie właśnie niezależne domy i apartamenty na wynajem.

Polska Organizacja Turystyczna wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym ma pracować nad systemem certyfikacji sanitarnej hoteli. Póki co, takiego systemu, który rozwiałby wątpliwości turystów co do bezpieczeństwa sanitarnego, jeszcze nie ma. A nawet jeśli powstanie - to rodzą się pytania o jego przestrzeganie już po uzyskaniu certyfikatu. Kwestia kontroli i egzekucji wymagań to zupełnie osobny temat.

Potrzebujemy kontroli nad higieną i dalszej izolacji

Nic więc dziwnego, że Polacy szukają pozytywnej alternatywy. I znajdują ją w postaci domów i apartamentów na wynajem. Mniej gości i miejsc wspólnego przebywania to większa kontrola nad higieną.

Absolutną kontrolę nad higieną mają natomiast właściciele prywatnych mieszkań. I wiele osób postanowiło, że będzie szukać takiej opcji. Być może wśród 75 proc. niezdecydowanych na nocleg (wg ankiety Profitroom) część osób już teraz podjęło działania związane z zakupem własnego mieszkania w kurorcie.