Przy Wrzesińskiej 2 ruszyła budowa 127 mieszkań na wynajem

Wrzesińska 2 to dziś zrujnowany pustostan, pozostałość po XIX-w. pałacu, wzniesionym przez Augusta Zielińskiego w 1863 r. Około 1911 budynek pałacu nadbudowano na zlecenie Szmula Reichenberga, przekształcając go zarazem do roli kamienicy czynszowej. Dziś ta okolica przyciąga lokatorów, których pasjonuje historia i tożsamość miasta. Interesuje ich klimat Starej Pragi, z cegłą, licznymi zaułkami, kawiarniami i placówkami kulturalnymi. Atutem jest bliskość zielonych terenów prawego brzegu Wisły, a także łatwy transfer do centrum stolicy – za pomocą metra, tramwaju czy na piechotę.

- Ofertę będziemy kierować do ludzi ceniących niezależność, którzy potrzebują miejsca inspirującego, ale nie przytłaczającego i głośnego. Niewiele jest lokalizacji z Warszawie, które, będąc niedaleko centrum, pozwalają odetchnąć naturą, a także spojrzeć na lewy brzeg z lekkim przymrużeniem oka. – mówi Peter Noack, współzałożyciel Zeitgeist Asset Management - Ten punkt świetnie wpisuje się w nasze portfolio. Z niecierpliwością oczekujemy chwili, kiedy będziemy mogli rozpocząć wynajem mieszkań – dodaje Peter Noack.

Docelowo na nieruchomość składać się będą dwa budynki: stara kamienica zachowana w pierwotnym kształcie (wraz z oficyną i podwórzem) oraz przylegający do niej nowy, 8-piętrowy apartamentowiec. Architekci dążyli do wizualnej spójności starego i nowego budynku. Zaproponowali przeniesienie kolorów z kamienicy na nowy budynek, co stworzyło ciekawy efekt wizualny. Dodatkowo, fasada nowego budynku w partii cokołowej została wykończona cegłą, tak aby korespondowała z pobliskimi zabudowaniami. W efekcie, dzięki prostej formie i delikatnej kolorystyce, nieruchomość sprawia wrażenie lekkiej i nowoczesnej, a stylowe wykończenia nadają jej klimatu tak charakterystycznego dla Starej Pragi.

127 mieszkań na wynajem

Łącznie w obu budynkach ma powstać 127 mieszkań na wynajem długoterminowy, a na parterze kilka lokali usługowych. Usytuowane będą na działce o powierzchni 1,5 tys. mkw, graniczącej z jednej strony z ulicą Wrzesińską, a z drugiej z Kępną. Mieszkania oferowane będą w formie najmu instytucjonalnego - bezpośrednio od właściciela, a więc w sposób bezpieczny i stabilny dla najemcy.

Zaletą wnętrz w starym budynku będzie ich wysokość, nawet do 4,5 m. Z lokalami małymi będą tu sąsiadować duże, 3 i 4-pokojowe, z których każdy będzie patrzeć na dwie strony świata. Inwestor buduje parking podziemny dla aut, z dodatkowymi miejscami na rowery. Patio zagospodarowane będzie zielenią i ławkami, z ogródkami przynależącymi do mieszkań parterowych. W budynku będzie dużo komórek lokatorskich, by zaoferować więcej wygody w części mieszkalnej. Prace deweloperskie prowadzone są przez FineTech Construction.