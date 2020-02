Raport: najważniejsze wyzwania dla rynku najmu w Polsce

Rynek mieszkaniowy zmienia się na naszych oczach. Jest to spowodowane zmianami społecznymi, zwiększającą się mobilnością mieszkańców, niestabilnością pracy oraz rosnącymi kosztami zakupu mieszkania. Wszystko to sprawia, że rynek najmu mieszkań nabiera wiatru w żagle i rozwija się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Oto najważniejsze czynniku wpływające na sytuację rynku najmu w Polsce.

Think co. - Real Estate Research Lab, podsumowało aktualną sytuację na rynku najmu w Polsce. W raporcie przedstawiono, także najważniejsze czynniki, które mają wpływ na ten sektor.

Jak czytamy, bardzo istotny wpływ na tę zmianę ma wejście na rynek młodego pokolenia, które zupełnie inaczej myśli o swoim mieszkaniu. Tempo zmian zdaje się nieustannie rosnąć, więc młodzi dostosowują się do tej rzeczywistości. Ważna jest bliskość miejsca pracy, możliwość łatwej zmiany mieszkania w przypadku wyprowadzki do innego miasta lub powiększenia rodziny. Przedstawiciele tego pokolenia niechętnie podchodzą też do zaciągania kredytów i brania zobowiązań na długie lata. Dołożyć do tego trzeba dużą imigrację zarobkową Ukraińców i Białorusinów, która dodatkowo zwiększa zapotrzebowanie na wynajem i sprawia, że notujemy niesłabnący popyt.

Po drugiej stronie mamy inwestorów indywidualnych oraz duże fundusze inwestujące profesjonalnie w mieszkania na wynajem. Jako pierwsi w tym kierunku zwrócili się indywidualni klienci, poszukujący korzystniejszych sposobów lokowania oszczędności niż nisko oprocentowane lokaty lub niepewna giełda. Do tego niesłabnący popyt i niskie koszty obsługi kredytu sprawiły, że można było osiągnąć bardzo dobre zwroty z takich inwestycji (szacuje się, że w centrach największych miast zakupy inwestycyjne pod wynajem wynosiły nawet blisko 60 proc. wszystkich transakcji na rynku mieszkaniowym w ostatnim roku). Potem do gry weszli inwestorzy instytucjonalni, którzy tworzą całe budynki przeznaczone na wynajem mieszkaniowy. Jakie wyzwania w tym sektorze czekają więc na nas w kolejnych latach?

Powstający najem instytucjonalny

Powstanie produktu instytucjonalnego stymulowane jest przez rosnącą mobilność i relokacje za pracą. Rośnie liczba studentów zagranicznych, poszukujących stabilnego i wysokiej jakości miejsca zamieszkania, co już dzisiaj stymuluje bardzo intensywny rozwój sieci prywatnych akademików. Z drugiej strony w obliczu braku wykwalifikowanych pracowników, duże korporacje coraz częściej myślą o mieszkaniu jako beneficie, który może pomóc w podjęciu decyzji o przeprowadzce do innego miasta. Takie firmy mogą być zainteresowane długoterminowym wynajem mieszkań dla swoich pracowników oraz przyszłych ekspatów. Użytkownicy mieszkań będą brali pod uwagę jakość budynku, wyposażenie wnętrza i rozkład pomieszczeń, czy też dostępność komunikacyjną. Do tego ważna będzie bliskość miejsca pracy oraz łatwy dostęp do terenów zielonych, kawiarni i sklepów. W przypadku możliwości szybkiej zmiany wynajmowanego lokalu, oczekiwania będą dużo większe.