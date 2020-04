Rarytas nie tylko dla miłośników gdańskich kamienic

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 47/48 Kanclerz Polskiej Akademii Nauk wyznaczył na 10 czerwca 2020 r. na godz. 12.

Na działce stoją dwie połączone kamieniczki mieszczańskie wpisane do rejestru zabytków województwa gdańskiego. Budynki mają doskonałą lokalizację w północnej części Śródmieścia, która w związku z zakończeniem w 2017 r. budowy nowoczesnego budynku Muzeum II Wojny Światowej dynamicznie się rozwija.

Ściany z cegły maszynowej

Kamienice zbudowano w połowie XIV w. Po II wojnie światowej, w morzu ruin między Motławą a Kościołem Mariackim ostały się tylko dwie kamieniczki, będące jednymi z nielicznych autentycznych starogdańskich domów mieszczańskich. Dziś to właśnie one są przedmiotem sprzedaży. Po odbudowie w 1953 r. obiekt poddawany był remontom i renowacjom, w tym ostatni remont zakończył się w latach 90. W ścianach kamieniczek znajdziemy fragmenty murów od gotyku aż po XIX-wieczne cegły maszynowe. Konserwatorzy utrzymali XIX-wieczny wygląd zewnętrzny kamieniczek w zasadzie taki, jaki przetrwał do naszych czasów. W porównaniu z licznymi ozdobnymi fasadami, jakie widzi się dziś w Gdańsku fasadę kamieniczek można określić jako skromną, ale za to autentyczną.

Z zachowanych elementów wystroju wnętrza warto zwrócić uwagę m.in. na fragment XVIII-wiecznej kręconej gdańskiej klatki schodowej, prowadzącej z drugiego na trzecie piętro oraz późnobarokowe drzwi do jednego z lokali. Historyczną ciekawostką są widoczne na murze w pokoju nr 23 ślady palców strycharza oraz zdobiące hall fragmenty cegieł z odciskami łap psów. Legenda głosi, że czworonogi należały do dozorcy cegielni z okolic Gdańska, w której pierwszy właściciel kamienicy zamówił cegły na jej budowę.

A może na Jarmark Św. Dominika?

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 844,80 m2, a zabudowy 213 m2. Obiekt posiada pięć kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. Lokale położone na niższych kondygnacjach wynajmowane są na cele komercyjne.

Obecnie w kamienicy znajduje się 20 lokali. Możliwe jest to dzięki dużej liczbie węzłów sanitarnych. Pokoje są jasne. Duża liczba i powierzchnia okien sprawia, że są dobrze oświetlone naturalnym światłem. W budynku istnieje możliwość aranżacji lokali mieszkalnych na sprzedaż. Dzięki wewnętrznym, kręconym schodom pomiędzy drugim i trzecim piętrem możliwym jest stworzenie unikatowego apartamentu dwupoziomowego.