Resi4Rent otwiera się na Suwak

Nowy budynek znajduje się przy spokojnej ul. Suwak na Mokotowie, niedaleko stacji Warszawa Służewiec, w pobliżu licznych sklepów, restauracji, kawiarni, fitness klubów oraz innych punktów usługowych. Mieszkańcy projektu wszystkie najistotniejsze potrzeby mogą załatwić w ramach krótkiego spaceru.

- Nowa inwestycja Resi4Rent przypadnie do gustu przede wszystkim osobom, którym zależy na wygodzie i oszczędności czasu. Zlokalizowana w zagłębiu biurowym, ze wszystkimi usługami w zasięgu ręki, jest świetnym rozwiązaniem dla poszukujących komfortowego mieszkania w pobliżu miejsca pracy. Ponadto wszystkie nasze mieszkania oferujemy z gwarancją niezmiennych warunków umowy, bez pośredników i bez ukrytych kosztów. U nas klient wybiera liczbę pokoi, stronę świata i kondygnacje budynku - komentuje Sławomir Imianowski, prezes Resi4Rent.

Budynek przy ul. Suwak ma w swojej ofercie 227 lokali o różnych metrażach i typach, z czego 3 zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostępne są mieszkania jednopokojowe, z sypialnią i salonem, a także rodzinne lokale z dwoma sypialniami i salonem. Resi4Rent w standardzie wyposaża mieszkania w stałą zabudowę, sprzęt AGD oraz niezbędne meble. Umowa może zostać zawarta na minimum 3 miesiące, a w cenie abonamentu lokatorzy mają możliwość korzystania z sieci Wi-Fi, dostęp do panelu pozwalającego m.in. na zarządzanie umowami oraz dedykowane biuro obsługi. Zmotoryzowanym firma oferuje także możliwość wynajmu miejsca w garażu podziemnym. Resi4Rent zapowiada, że będzie rozwijać ofertę dla mieszkańców o kolejne usługi, jak np. sprzątanie lokalu czy jego doposażenie według potrzeb klienta.

Firma Resi4Rent ma w ofercie blisko 1,5 tys. mieszkań we Wrocławiu, Łodzi i Warszawie, a jedenaście projektów jest obecnie w budowie lub w fazie zaawansowanego planowania. Docelowo, do 2025 roku firma będzie oferować 10 tys. mieszkań w sześciu największych polskich miastach – w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu. W zeszłym roku Resi4Rent rozpoczęło wynajem swojej pierwszej inwestycji w stolicy. Zaledwie 4 miesiące od oddania do użytku połowa mieszkań w projekcie w Browarach Warszawskich ma już swoich lokatorów. W 2020 r. firma otworzyła także swój drugi projekt we Wrocławiu, w którego skład wchodzą dwa nowoczesne budynki na Kępie Mieszczańskiej, które szybko zostały w pełni wynajęte.