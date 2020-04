Resi4Rent rusza z wynajmem pionierskiego projektu we Wrocławiu

Resi4Rent dostała pozwolenie na użytkowanie kolejnej inwestycji we Wrocławiu. Docelowo do dyspozycji mieszkańców będzie blisko 270 lokali w dwóch nowoczesnych budynkach na Kępie Mieszczańskiej.

W inwestycji przy ul. Mieszczańskiej wszystkie mieszkania są w pełni wykończone i gotowe do wprowadzenia się od zaraz. Każdy lokal wyposażony jest w stałą zabudowę, sprzęt AGD oraz wszystkie niezbędne meble. W nowych budynkach znajduje się najwięcej, bo aż 127 lokali z sypialnią i salonem, 118 mieszkań jednopokojowych oraz 24 z dwoma sypialniami i salonem. W cenie najmu lokatorzy mają możliwość korzystania z sieci Wi-Fi, a także dostęp do dedykowanego biura obsługi oraz panelu pozwalającego m.in. na zarządzanie umowami.

- W zaledwie 7 miesięcy od otwarcia naszej pierwszej inwestycji przy ul. Rychtalskiej, ruszamy z wynajmem naszego kolejnego wrocławskiego projektu. Nowe budynki mają świetną lokalizację na Kępie Mieszczańskiej, wyspie na Odrze, która jest prężnie rozwijającym się punktem na mapie Wrocławia. Jest to nasza odpowiedź na zmieniające się potrzeby mieszkańców miast, którzy coraz częściej nie chcą się wiązać z konkretnym miejscem, a jednocześnie chcą mieszkać wygodnie i blisko centrum. Jesteśmy właścicielem inwestycji w naszej ofercie i dlatego możemy zapewnić najemcom odpowiedni standard – bez pośredników i bez ukrytych kosztów - mówi Sławomir Imianowski, prezes Resi4Rent.

Łącznie w ofercie Resi4Rent znajduje się już blisko 800 mieszkań we Wrocławiu i Łodzi. W trzecim kwartale 2020 roku ruszy wynajem kolejnych 450 lokali zlokalizowanych w stołecznych Browarach Warszawskich.

- Żeby zagwarantować naszym klientom możliwość komfortowego zapoznania się z ofertą Resi4Rent bez wychodzenia z domu, dostosowaliśmy nasze procedury i przenieśliśmy wszystkie nasze procesy online. Już teraz osoby zainteresowane obejrzeniem mieszkania na wynajem, mogą to załatwić zdalnie, dzięki wirtualnym wizytom za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dodatkowo nasz zespół jest dostępny telefonicznie, mailowo oraz przez popularne komunikatory, m.in. Whatsapp czy Skype, gdzie podczas wideo rozmowy może zaprezentować wybrane mieszkanie - dodaje Sławomir Imianowski.

Oferta firmy nieustannie się powiększa, a w ramach rocznej umowy możliwa będzie zmiana mieszkania na większe, mniejsze czy w innej lokalizacji. To rozwiązanie może przede wszystkim przyciągnąć pracowników zatrudnionych przy krótszych projektach, którzy co kilka miesięcy przenoszą się do innego miasta. W przypadku zainteresowania podpisaniem umowy najmu, cały proces może odbyć się online. Weryfikacji personalnej oraz podpisania umowy rezerwacyjnej można dokonać po założeniu konta na stronie Resi4Rent - bez wizyty w biurze.