Resi4Rent startuje z wynajmem pierwszej inwestycji w Warszawie

Resi4Rent, które w ofercie ma blisko 800 mieszkań we Wrocławiu i Łodzi, rozpoczęła wynajem swojej pierwszej warszawskiej inwestycji. Wyczekiwany kompleks, który uzupełnił miastotwórczy projekt Browary Warszawskie o kolejną funkcję, docelowo zaoferuje najemcom 450 mieszkań. Pierwszy budynek jest już oddany do użytku, natomiast sąsiadująca z nim 17-piętrowa wieża przyjmie pierwszych mieszkańców już w listopadzie. Na najwyższych kondygnacjach architekci z pracowni JEMS przewidzieli 7 dwupoziomowych apartamentów.

- Resi4Rent Browary Warszawskie to wyjątkowy projekt w naszym portfolio. Położony w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic stolicy, pośrodku powstającego wielofunkcyjnego kompleksu, jest doskonałym przykładem strategii rozwoju naszej firmy w największych miastach w Polsce. Nasze obiekty łączy centralna lub świetnie skomunikowana lokalizacja, gwarancja niezmiennych warunków umowy najmu oraz rynkowe stawki czynszu. A wszystko to bez niezapowiedzianych wizyt prywatnego właściciela - mówi Sławomir Imianowski, prezes Resi4Rent.

Resi4Rent jest właścicielem wynajmowanych mieszkań i dlatego może zapewnić im odpowiedni standard, bez pośredników i ukrytych kosztów. Każdy lokal jest w pełni wykończony i gotowy do wprowadzenia się od zaraz. Firma Resi4Rent wyposaża swoje mieszkania w stałą zabudowę, sprzęt AGD oraz niezbędne meble. Dodatkowo lokale w Resi4Rent Browary Warszawskie mają zamontowaną klimatyzację. Internet jest w cenie najmu. Zmotoryzowanym firma oferuje także możliwość wynajmu miejsca w garażu podziemnym.

- Wynajmujemy jedynie nowe, należące do nas mieszkania budowane przez największego polskiego dewelopera. Wybieramy najlepsze lokalizacje, takie jak Browary Warszawskie, bo wiemy, że dobre miejsce, to nie tylko oszczędność czasu, łatwy dostęp do usług, ale także niepowtarzalne doświadczenie. Chcemy, żeby naszym mieszkańcom żyło się u nas komfortowo i przyjemnie – niezależnie od tego, czy są singlami czy rodziną z dziećmi i psem. Wszyscy są u nas mile widziani - dodaje Sławomir Imianowski.

Oferta firmy odpowiada przede wszystkim na potrzeby osób, które szukają elastyczności i nie chcą lub nie mogą wziąć kredytu hipotecznego. Rozwiązania oferowane przez Resi4Rent gwarantują możliwość wyboru przestrzeni, przejrzystość umowy oraz dedykowane biuro obsługi.

