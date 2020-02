Resi4Rent umacnia pozycję. Do końca 2021 roku w planach blisko 1 800 mieszkań

W 2019 roku Resi4Rent, platforma mieszkań na wynajem średnio i długoterminowy, oddała do użytku dwie inwestycje we Wrocławiu i Łodzi, które łącznie oferują ponad 520 lokali. Kolejne 1,8 tys. zostanie ukończone do końca 2021 roku.

Resi4Rent jest platformą mieszkań na wynajem, która działa w Polsce. Firma ma ponad 1,8 tys. mieszkań w budowie i ambitne plany dostarczenia 7,5 tys. lokali do 2023 roku, dzięki czemu będzie największym prywatnym funduszem mieszkań na wynajem w Polsce. Pierwsi mieszkańcy wprowadzili się do projektów Resi4Rent już w trzecim kwartale 2019 roku.

- Rok 2019 był dla nas przełomowy. Staliśmy się aktywnie działającą platformą z setkami klientów, których zachęca wizja wynajmowania mieszkania bez problemów, bez udziału pośredników i bez prowizji. Zakończyliśmy budowę dwóch projektów i wprowadzamy do nich najemców. Z każdym dniem widzimy wyraźniej, że zapotrzebowanie na długoterminowy wynajem mieszkań w Polsce jest bardzo duże i wciąż rośnie. Potwierdza to fakt, że nasz pierwszy projekt wynajęty jest w blisko 50% w zaledwie kilkanaście tygodni od oddania do użytku. Jest to wynik niespotykany na rynku najmu instytucjonalnego i nasz ogromny sukces - mówi Sławomir Imianowski, prezes Resi4Rent.

Pierwszy został oddany do użytku budynek przy ul. Rychtalskiej we Wrocławiu, gdzie znalazły się 302 lokale. Następnie przyszła kolej na budynek przy ul. Wodnej w Łodzi, który ma w swojej ofercie blisko 220 lokali. Każde z mieszkań Resi4Rent jest wykończone, wyposażone w meble kuchenne, a na życzenie najemcy także umeblowane. W cenie najmu lokatorzy mają możliwość korzystania z sieci Wi-Fi, dedykowane biuro obsługi oraz dostęp do panelu pozwalającego m.in. na zarządzanie umowami. Oferta Resi4Rent jest odpowiedzią na zmieniający się sposób w jaki żyją, pracują i spędzają wolny czas mieszkańcy dużych miast.

- Projekty takie jak Resi4Rent stopniowo wypełniają lukę na rynku i sprawiają, że wynajem staje się w Polsce coraz bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem, szczególnie dla młodych, mobilnych specjalistów, którzy nie chcą obciążenia finansowego związanego z długoletnim kredytem hipotecznym. Takie osoby mniejszą wagę przykładają do własności, a wolą skorzystać z bezpiecznej oferty najmu instytucjonalnego - dodaje Piotr Gromniak, członek zarządu Resi4Rent.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!