Resi4Rent zadebiutował w Krakowie

Już w lipcu 149 mieszkań będzie gotowych na przyjęcie nowych lokatorów.

Mieszkanie w abonamencie to usługa, która wcześniej świetnie sprawdziła się już w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku.

Na lokalizację swojego pierwszego projektu w Krakowie Resi4Rent wybrało Podgórze Duchackie.

Podgórze Duchackie to jedna z najchętniej zamieszkiwanych obecnie dzielnic miasta. Jest świetnie skomunikowana z innymi częściami Krakowa – w pobliżu znajdują się liczne przystanki autobusowe i tramwajowe, rozwinięta sieć dróg, stacja kolejowa Kraków Bonarka i prowadząca w zaledwie kilka minut wprost do centrum miasta trasa rowerowa. Zielona, dynamicznie rozwijająca się okolica z bogatą infrastrukturą biznesową, kilka kroków do jednego z najpopularniejszych w mieście centrów handlowych Bonarka City Center, w sąsiedztwie Rezerwatu Przyrody Bonarka z miejscami rekreacyjnymi i spacerowymi nie tylko dla posiadaczy zwierząt, łączy najważniejsze zalety nowoczesnej przestrzeni miejskiej. Wszystko co niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb – miejsca pracy, obiekty handlowo-usługowe, opieka medyczna czy rozrywka znajdują się w zasięgu spaceru lub maksymalnie kilkunastu minut podróży.

Abonament szyty na miarę

Resi4Rent Kraków Bonarka to 149 lokali w abonamencie dostępnych w 3 wygodnych standardach: Studio (1-pokojowe), Comfort (2-pokojowe) i Family (3-pokojowe), które zaspokoją różne potrzeby i style życia mieszkańców. Lokatorzy, którzy zdecydują się na adres zamieszkania przy ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6a mogą elastycznie wybierać nie tylko liczbę pokoi, kondygnację budynku i stronę świata z widokiem na staw, zieleń lub Wawel, ale także czas trwania umowy na 3, 6 lub 12 miesięcy z gwarancją niezmiennych warunków. W usłudze mieszkania w abonamencie zawarte jest zakwaterowanie we w pełni wyposażonym w sprzęty AGD i umeblowanym lokalu, dostęp do sieci Wi-Fi, dedykowany panel do zarządzania rozliczeniami, serwis techniczny i stała opieka biura obsługi klienta. Dla mieszkańców przygotowano także miejsca parkingowe oraz infrastrukturę dla rowerzystów.

Nasza strategia zakłada tworzenie nowoczesnych mieszkań w abonamencie w najlepszych lokalizacjach w największych miastach Polski. Kraków to kolejne i na tę chwilę ostatnie miejsce na naszej liście, w którym chcemy się rozwijać - zapewnia Sławomir Imianowski, prezes Resi4Rent.

- W inwestycji wykorzystaliśmy najlepsze rozwiązania, które sprawdziły się we wcześniejszych obiektach i zostały dobrze przyjęte przez klientów. Zastosowaliśmy sprawdzone materiały i zadbaliśmy o funkcjonalny układ pomieszczeń we wszystkich lokalach. Jednocześnie dokładamy starań, aby każdy z naszych obiektów zyskał swój własny, charakterystyczny dla danej lokalizacji styl. Ważne jest dla nas, aby przeprowadzka nie była trudną i stresującą decyzją, a początkiem nowego etapu w życiu – na własnych warunkach i bez dodatkowego bagażu w postaci skomplikowanych procedur, prowizji czy niejasnych warunków wynajmu. Mieszkanie w abonamencie to kompleksowa usługa i oszczędność czasu – lokal można obejrzeć podczas wizyty online lub umówić się z obecnym na miejscu opiekunem klienta. W ten sam sposób można też u nas podpisać umowę i w ciągu kilku dni, a w razie potrzeby nawet jeszcze tego samego dnia, wprowadzić się do własnego lokum. ​​Liczymy na to, że krakowianie także polubią i docenią wygodę mieszkań w abonamencie i atrakcyjność naszej usługi – mówi Sławomir Imianowski.

Wszystkie mieszkania posiadają balkony, natomiast te na parterach – ogródki. W pakiecie powitalnym mieszkańcy otrzymają od Resi4Rent mieszanki nasion łąk kwietnych, które nie tylko pozwolą uprzyjemnić własną przestrzeń, ale są też ważne dla ekosystemu – pomagają w zbieraniu pyłków miejskim pszczołom i są alternatywą dla monokulturowych trawników, których zdolność pochłaniania zanieczyszczeń jest zdecydowanie mniejsza.

Nowa jakość

Mieszkanie w abonamencie to nowa, ale już bardzo dobrze oceniana przez klientów usługa. We wszystkich budynkach Resi4Rent średnie obłożenie utrzymuje się na poziomie 99%. Większość najemców przedłuża umowy na kolejne lata, a wracające na rynek mieszkania znajdują nowych lokatorów w czasie nie dłuższym niż tydzień. Niemal co piąty klient Resi4Rent korzysta z oferty firmy z rekomendacji innego mieszkańca. Lokatorzy doceniają jasne zapisy w umowie i zasady najmu, brak prowizji, ustalony wcześniej standard i wyposażenie lokalu, wysoką jakość obsługi klienta i sprawny serwis techniczny na miejscu, dzięki czemu wszystkie ważne dla mieszkańców sprawy są rozwiązywane od ręki. Mieszkańcy mają także dostęp do dodatkowych usług oferowanych w budynkach Resi4Rent, takich jak zajęcia sportowe czy programy lojalnościowe z rabatami do atrakcyjnych miejsc usługowych i gastronomicznych w okolicy. Najemcy cenią sobie również komfort mieszkania – na swoich warunkach, bez castingów i kryteriów dyskryminujących m.in. w przypadku rodzin z dziećmi, cudzoziemców, studentów czy osób posiadających zwierzęta. Na krakowskich lokatorów wraz z odbiorem kluczy czekają specjalne oferty od partnerów Resi4Rent, dzięki którym zadomowienie się w nowym miejscu będzie jeszcze łatwiejsze.

Resi4Rent posiada obecnie łącznie 2600 lokali w abonamencie, a do końca 2022 roku liczba ta wzrośnie do ponad 3000. Do 2025 roku firma zamierza zwiększyć portfolio do co najmniej 10 000 lokali, z których większość jest już w fazie realizacji. W samym Krakowie firma zabezpieczyła grunty pod budowę kolejnych 1400 mieszkań w różnych częściach miasta.