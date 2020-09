Robyg startuje z budową Modern Space R

Robyg otrzymał pozwolenie na budowę Modern Space R w warszawskich Włochach. Prace rozpoczną się w sierpniu 2020, a ich zakończenie planowane jest na drugi kwartał 2022 roku. Mikroapartamenty Modern Space w sąsiedztwie projektu City Sfera to doskonała inwestycja pod względem lokowania kapitału – pierwsza oferta mieszkań w Warszawie, w najbardziej poszukiwanym małym metrażu, z tak wysokim standardem wykończenia i pakietem usług dodatkowych.

W 2 budynkach Modern Space znajdą się 402 lokale o metrażach od 17-39 mkw. Modern Space to nowoczesny charakter i elegancka forma, które gwarantują komfort użytkowania. Na parterze planowane są lokale usługowe i sklepy, a na pierwszym piętrze przestrzeń przeznaczona m.in. na Centrum Medyczne. Recepcja z portierem, monitoring i ochrona zapewnia bezpieczeństwo, a strefa ogólnodostępnych usług (pralnia, suszarnia, fitness, strefa biurowa) podnoszą standard inwestycji i stanowią o jej wyjątkowości. Lokalizacja w pobliżu ośrodków biznesowych gwarantuje doskonałą stopę zwrotu. Możliwość wykończenia pod klucz i odpisania podatku VAT to kolejne atuty Modern Space.

- Notujemy rosnące zainteresowanie klientów, którzy szukają mieszkań jako opcji inwestycyjnych. Lokowanie kapitału w nieruchomości daje obecnie znacznie wyższe stopy zwrotu niż lokaty bankowe czy na rynku kapitałowym. Obserwujemy, że pewna nadpłynność gotówki na rynku jest przekierowana właśnie na inwestycje w mieszkania – także przez cudzoziemców - powiedziała Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg.

Mikroapartamenty Modern Space to nowość w ofercie Robyg. Apartamenty można kupić i wynająć w opcji krótko i długoterminowej - a zarządzanie wynajmem prowadzić samodzielnie lub powierzyć profesjonalnemu operatorowi.

- Apartamenty Modern Space to także doskonała propozycja jako mieszkanie dla studiujących dzieci, lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowe atuty to odrębna księga wieczysta dla każdego lokalu i możliwość zwrotu VAT – także dla osób fizycznych. Ponadto dajemy możliwość wykończenia lokalu pod klucz i nowoczesne technologie – rozwiązania Smart tj. elektroniczne zamki, przyłącza do klimatyzacji - wyjaśnia Joanna Chojecka.

Grupa ma obecnie w budowie ponad 5 tys mieszkań - wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramami. Grupa Robyg rozbudowała swój potencjał sprzedażowy o kolejne 800 lokali finalizując umowę zakupu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, które od wielu dekad prowadzi działalność deweloperską we Wrocławiu. Grupa przy wsparciu inwestora strategicznego z Grupy Goldman Sachs – ma stabilną pozycję gotówkową i planuje kolejne inwestycje, a także akwizycje w Polsce. Spółka ocenia niezaspokojony popyt na mieszkania na nadal bardzo wysokim poziomie ponad 2,5 mln lokali.