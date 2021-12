Ronson rozpoczyna działalność w segmencie PRS

Ronson Development rozpoczyna działalność w segmencie najmu instytucjonalnego (PRS). Do końca 2025 roku deweloper zabezpieczy bank ziemi na ok. 5 tys. mieszkań na wynajem, które dostępne będą w pierwszej kolejności w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu.

Ronson Development jest obecny na polskim rynku od 20 lat. W tym czasie z sukcesem zrealizował 32 projekty deweloperskie i wybudował ponad 10 tysięcy mieszkań. – Nasze wieloletnie doświadczenie, biznesowe know-how, znajomość rynku i obecnych na nim trendów, ale przede wszystkim stabilność finansowa spółki, pozwalają nam zrobić krok milowy w kierunku rozszerzenia działalności o segment najmu instytucjonalnego – mówi Boaz Haim, prezes Ronson Development. – Będzie to drugi filar naszej działalności, prowadzony równolegle do dotychczasowej, kluczowej aktywności, jaką jest sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym. Podejmiemy działania, aby w tym zakresie pozyskać do współpracy doświadczonych partnerów finansowych - dodaje.

Prognozy dla rynku najmu instytucjonalnego w Polsce są obiecujące. Wpływają na to czynniki ekonomiczne, szczególnie wzrost cen mieszkań w ofercie sprzedażowej, ale też demograficzne. Młodsze pokolenia cenią mobilność, niezależność finansową, a co za tym idzie – elastyczną ofertę mieszkaniową, dostosowaną do ich bieżących potrzeb. – Grupa osób wynajmujących mieszkania powiększa się, a my – jako stabilna i silna finansowo spółka deweloperska, chcemy być dla nich podmiotem pierwszego wyboru. Przygotowujemy ofertę dla szerokiej grupy odbiorców. Profesjonalistów, menedżerów, którzy są mobilni zawodowo, ale też studentów i rodzin – podkreśla Andrzej Gutowski, wiceprezes i dyrektor sprzedaży spółki.

Prezes Boaz Haim podkreśla wyjątkowy charakter oferty. – W naszej działalności PRS będziemy odpowiedzialni za cały proces od A do Z, czyli od etapu projektowania inwestycji, przez etap budowy, po opracowanie oferty, wprowadzenie jej na rynek i zarządzanie samym najmem. - przekonuje. - Dzięki temu powstaną inwestycje dedykowane rynkowi najmu, odpowiadające na jego specyficzne potrzeby, m.in. w zakresie części wspólnych, czy funkcji usługowych - mówi prezes Boaz Haim.

