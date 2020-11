Rośnie portfel inwestycji Zeitgeist Asset Management w Polsce. Mieszkania na wynajem w gdańskiej Oliwie

Nowe osiedle jest zlokalizowane przy ul. Czyżewskiego 34 i graniczy z jednej strony z lasami i wzgórzami oliwskimi, a z drugiej z terenami AWF i historyczną częścią Gdańska. Niewątpliwą zaletą jest bliskość biznesowego centrum Trójmiasta, z licznymi biurowcami i zapleczem komercyjnym. Mieszkania mają być oddane do użytku w marcu 2022 r.

Najem bez ryzyka

Nowość na trójmiejskim rynku będzie stanowić sposób komercjalizacji nieruchomości – najem instytucjonalny. Usługa będzie realizowana przez operatora Home by Zeitgeist, będącego marką własną Zeitgeist Asset Management.

- Home by Zeitgeist to zupełnie nowy koncept na polskim rynku mieszkaniowym, zapewniający bezpieczny najem, bez prowizji lub zaangażowania stron trzecich. Wszystkie mieszkania oraz wysokiej jakości usługi dodatkowe będą oferowane bezpośrednio przez właściciela budynku - mówi Peter Noack, współzałożyciel Zeitgeist Asset Management.

- Przewidujemy, że w ciągu najbliższych pięciu lat oferta najmu instytucjonalnego w Polsce wzrośnie co najmniej sześciokrotnie. Ma to związek z coraz trudniejszym dostępem do kredytów na zakup mieszkania oraz niepewnością dochodów, szczególnie w okresie recesji. Nasza oferta jest też odpowiedzią na potrzeby mobilnych, otwartych na zmiany młodych ludzi, dla których elastyczność oraz inwestowanie we własne kompetencje są ważniejsze niż poczucie własności - dodaje Peter Noack.

Rozwijana przez inwestorów instytucjonalnych oferta mieszkań na wynajem jest dziś atrakcyjną alternatywą dla wielu Polaków. Zwłaszcza tych na początku swojej drogi zawodowej lub samodzielnego życia w nowym dużym mieście.

- Popularność i wysokie obłożenie w już działających projektach tego typu w Polsce – nawet w okresie zawirowań związanych z lockdownem – pokazują, że popyt na produkty z tego segmentu jest duży i stabilny. Zwiększanie skali działalności firm inwestujących w najem instytucjonalny w Polsce i upowszechnienie tej formy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych owocować będzie w kolejnych latach rosnącym zainteresowaniem ze strony kolejnych grup najemców - komentuje Maximilian Mendel, Dyrektor Działu Inwestycji Mieszkaniowych JLL.

1

2

3