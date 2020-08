Rośnie ryzyko cięcia oprocentowania obligacji

Choć nawet ponad 90 proc. sprzedawanych przez Ministra Finansów obligacji najpewniej nie uchroni oszczędności przed inflacja, to Polacy znowu rzucili się na te papiery. Powód? Obligacje te są i tak lepiej oprocentowane niż większość bankowych lokat. Choć w bieżącym miesiącu sytuacja się już stabilizuje, to nie można wykluczyć, że wzrost popytu na te papiery wartościowe skusi resort finansów do cięcia ich oprocentowania.

Sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych okazała się lepsza od przewidywań. W lipcu łupem obywateli padły papiery warte prawie 2,4 mld złotych. To niemal dwa razy więcej niż przed miesiącem. Jest to też wynik zbliżony do tych, które pamiętamy jeszcze sprzed epidemii. Przypomnijmy, że w styczniu, lutym i marcu br. Polacy kupowali co miesiąc detaliczne papiery warte od 2,3 do 2,5 mld złotych. Potem dopiero, gdy ministerstwo poinformowało o planowanym cięciu oprocentowania obligacji Polacy rzucili się na papiery kupując je za ponad 5 miliardów w kwietniu, czego konsekwencją była słaba sprzedaż w maju (poniżej miliarda). Od tego momentu popyt bardzo szybko się jednak odrodził.

Sierpień może być jeszcze lepszy

Z danych zebranych przez HRE Investments wynika, że póki co wszystko wskazuje na to, że sierpniowy wynik sprzedaży będzie zbliżony, choć najpewniej trochę lepszy do lipcowego Minister znowu powinien więc sprzedać papiery za około 2,5 miliarda złotych.

Przypomnijmy, że zakup pojedynczej obligacji skarbowej to wydatek na poziomie 100 złotych. Do kupienia są papiery o różnej zapadalności – od 3 miesięcy do nawet 12 lat. Oprocentowanie tych pierwszych jest najniższe (0,5 proc. w skali roku). I tak jest to nawet 2-3 razy więcej niż to co oferuje bank na przeciętnym depozycie. Im dłuższa zapadalność obligacji, tym na wyższe oprocentowanie możemy liczyć. Do tego od papierów czteroletnich zaczyna działać mechanizm indeksacji. Polega to na tym, że znamy oprocentowanie w pierwszym roku, a w kolejnych okresach jest ono wyznaczane poprzez dodanie z góry ustalonej marży zysku do opublikowanego przez GUS wskaźnika inflacji.

W przypadku papierów czteroletnich wygląda to tak, że w pierwszym roku zarabiamy 1,3 proc., a potem 0,75 pkt. proc. ponad inflację. I tak jeśli za rok ceny rosłyby w przewidywanym przez NBP tempie 1,6 proc., to ta obligacja byłaby oprocentowana w drugim roku na 2,35 proc. w skali roku. Na najlepszych warunkach sprzedawane są papiery dwunastoletnie przeznaczone dla beneficjentów programu 500+. W ich przypadku w pierwszym roku możemy liczyć na odsetki na poziomie 2 proc., a potem 1,5 pkt. proc. ponad inflację. Dziś kupując tę obligację możemy więc liczyć na to, że w drugim roku będzie ona oprocentowana na około 3,1 proc. - tak przynajmniej sugerują dziś dostępne prognozy inflacji.

